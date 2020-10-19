密碼全都是1688！未成年女學生輕鬆買情趣用品　北市坦言：從未稽查

記者袁茵／台北報導

近日北市街頭出現不少情趣用品無人店，不過台北市議員洪健益質疑，他找未滿18歲青少年在成人陪同下，前往某情趣用品連鎖店旗下的無人商店測試，發現未滿18歲青少年竟可以輕易購買到商品。

洪健益19日在台北市議會民政部門質詢時提出，某情趣用品店在台北市有9家店，5家是實體店面有人服務，4家是無人商店，無人商店裡面雖然有門禁管制，每個人進去都要掃描QRcode，會給一組密碼，上面還寫「未滿18歲禁止進入」，結果他發現，掃描之後店家都是給同一個密碼「1688」，形同虛設。

▲情趣用品無人商店。（圖／台北市議員洪健益提供，以下皆同）

洪健益隨後播放一段影片，只見一名未成年少女在有監護人陪同下進入商店，並且花了不到2分鐘，就能買到商品。洪健益質疑，先前有看到新北市進行聯合稽查，北市府有沒有？只見北市府人員坦言沒稽查過，讓他怒批新北市還有做個樣子，台北市卻什麼都沒有，「《兒少法》不是擺在那邊看！」如果等等把QRcode提供給大家，搞不好密碼還是1688，「真是丟柯文哲的臉！」

對此，台北市社會局長周榆修指出，先前有類似的情趣用品店被檢舉違反《兒少法》，這些將依照《兒少法》取締，北市府會馬上去稽查取締。

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