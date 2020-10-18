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柯文哲慶重陽節！70旬嬤：一般人仍埋怨　僅北市拿不到1500敬老金

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▲▼柯文哲出席「台北市銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會暨趣味益智活動」。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席「台北市銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會暨趣味益智活動」。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後，隨即取消發放重陽敬老金，儘管開始補助65歲以上長者健保費，重陽敬老金議題仍不斷備受討論。柯文哲18日出席重陽節老人關懷據點成果發表會，有民眾被問到關於重陽敬老金問題，她表示，一般老百姓還是很埋怨、認為應該要發，畢竟只有北市拿不到。

柯文哲18日台北市銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會暨趣味益智活動，並與在場眾多九十多歲的長者切蛋糕歡慶。

關於柯文哲過去砍重陽敬老金爭議，現場一名彭姓民眾表示，應該是直接給現金比較好，會比較快樂，但若是回饋社會的話那更好，畢竟也沒什麼損失，不過一般老百姓還是很埋怨、覺得應該要發，畢竟只有台北市拿不到，「我才拿1次就不行了！就沒給了！」

▲▼柯文哲出席「台北市銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會暨趣味益智活動」。（圖／記者袁茵攝）

▲彭姓民眾。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時指出，其實今年北市本來有長青學苑社區、社區關懷照護據點、樂齡學習中心，不過因為疫情關係，這些活動都擠到下半年，到8月才開始。他知道大家關心疫情什麼時候結束，但他預估最快要到後年年中才會結束，因為目前全世界都還有確診案例。

柯文哲說，大家看新聞就知道政府有買55萬支流感疫苗，但大家都要注射，後來說要優先給65歲以上長者，所以大家有時間就去打，他也提醒在場長者要再打肺炎鏈球菌疫苗，雖然這些沒辦法預防新冠肺炎，但其他能夠預防就預防。

柯文哲表示，因為他是醫生，對健康比較重視，他想健保費短期內大概會漲價，但大家不用緊張，因為台北市政府會處理，從今年開始補助65歲以上長者健保費，讓老人沒有後顧之憂，北市府會以照顧老人健康為第一優先。

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