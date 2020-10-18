親日團體盼在陽明山設立「日皇碑」　北市府拒絕：已有既定規劃

▲陽明山國家公園陽明公園。（示意圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）

記者袁茵／台北報導

外傳台日兩地人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，向政府表達想在陽明山立一座「昭和天皇櫻之緣」紀念碑，陽明山國家公園管理處研議後認為可立在陽明公園內，然而北市府工務局公園路燈工程管理處卻拒絕。對此，北市府表示，公園處對對市轄公園均有既定規劃，所以婉拒對方建議。

有媒體報導，「櫻花返鄉會」想在陽明山立「昭和天皇櫻之緣」紀念碑，盼在2021年花季前完工，與日本皇居附近的同款碑遙相呼應；陽明山國家公園管理處認為依對方提的條件來看，建議能在陽明公園內設立，然而卻被北市府工務局公園路燈工程管理處拒絕。

對此，北市府工務局公園路燈工程管理處18日表示，公園處對市轄公園均有既定規劃，已婉拒對方建議。未與對方有過正式接觸，因為該團體至現場會勘，本處管理所獲報，即至現場了解狀況，並當場婉拒對方建議。

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