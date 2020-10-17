活動同台蔣萬安　私下再約吃飯？柯文哲：他想來就來

▲蔣萬安、柯文哲同台。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲17日上午出席全國教育人員暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽活動時，與國民黨立委蔣萬安同台；由於日前柯傳出要請蔣「吃飯」，也讓2人同台備受關注。對此，柯文哲受訪表示，那種場合也沒有時間聊天，「打個招呼而已」；至於未來會不會再私下約蔣見面？柯笑說，「沒問題，他想來就來」。

柯文哲17日下午出席台北市聯合婚禮活動。被問到上午與蔣萬安同台有沒有聊什麼？柯文哲說，「那種場合也沒有時間聊天，打個招呼而已」；媒體追問，過去曾說若蔣可以說服你，不排除支持他？柯表示，上一次說可以請他，他自己不敢來，「上一次不是秦慧珠說我能不能跟他見面？我說沒問題啊我可以請他吃飯」。

柯文哲說，政治不用那麼嚴肅，共融社會還是我們的理想，「意思就是說我們對每一個人即使不同黨派也可以聊聊天吃吃飯，我們開始要改變政治文化」；至於未來是否不排除私下再跟蔣萬安吃飯？柯說，「沒問題，他想來就來」。

另外，上午出席活動時，稱每天都有跟民進黨人士聯絡，雙方都聊了什麼？柯文哲表示，自己大部分幕僚還是綠營出身，「所以每天都有一些訊息給我，也沒有說每天刻意去講什麼」；而是否有給市政建議？柯說，各方面都有建議進來，也沒有說誰建議什麼。