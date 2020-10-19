夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃　櫃台妹回應超展開

▲夫妻出遊住到防疫旅館，竟是櫃台小姐出包。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一對夫婦17日到雲林旅遊，事先在網路預訂的一家旅館，怎料入住後發現走廊上擺放垃圾袋、便當和瓶裝水紙箱，驚覺事態不對勁，經詢問才得知自己竟住進了「防疫樓層」，嚇得趕緊退房，並向雲林縣府投訴。

雲林縣府1999便民服務專線17日接獲投訴電話，一對新竹夫婦控訴，他們17日帶孩子到雲林遊玩，事先透過訂房網站訂房，但入住時不僅被安排到「奇怪的樓層」，櫃台也未告知是防疫旅館。

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夫妻倆上樓後，發現走廊、房間門口擺放一箱箱瓶裝水、便當及垃圾袋，一度致電詢問櫃台「是不是隔壁都住防疫的客人」，但櫃台小姐回應「不是啦，你不要想太多，那都是學生團！」

不過，夫妻倆仍有疑慮，第一時間先把中央空調的冷氣關掉，並打電話向旅館主管二次確認。沒想到，他們佯裝是返台需居檢的客人，詢問「現在有收防疫的客人嗎」，業者竟改口承認「有」，2人這才發現自己住到防疫旅館，還住進檢疫房間，嚇得立刻抱孩子退房。

雲林縣衛生局派員了解後，發現是旅館櫃台小姐搞錯，因為2人訂的房型位在防疫樓層，疑似誤把夫妻倆當作檢疫民眾，主動引導至防疫樓層，好在當時並無檢疫民眾同時入住或使用電梯。

衛生局表示，這間防疫旅館為2層樓，有商務和汽車旅館2種房型，前者用來接待檢疫民眾，後者供給一般客，已經輔導旅館務必遵守防疫分流、分時、分區規範，之後將不定時查核。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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