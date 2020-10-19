　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃　櫃台妹回應超展開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼旅館,飯店,摩鐵,燈。（示意圖／pixabay）

▲夫妻出遊住到防疫旅館，竟是櫃台小姐出包。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一對夫婦17日到雲林旅遊，事先在網路預訂的一家旅館，怎料入住後發現走廊上擺放垃圾袋、便當和瓶裝水紙箱，驚覺事態不對勁，經詢問才得知自己竟住進了「防疫樓層」，嚇得趕緊退房，並向雲林縣府投訴。

雲林縣府1999便民服務專線17日接獲投訴電話，一對新竹夫婦控訴，他們17日帶孩子到雲林遊玩，事先透過訂房網站訂房，但入住時不僅被安排到「奇怪的樓層」，櫃台也未告知是防疫旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夫妻倆上樓後，發現走廊、房間門口擺放一箱箱瓶裝水、便當及垃圾袋，一度致電詢問櫃台「是不是隔壁都住防疫的客人」，但櫃台小姐回應「不是啦，你不要想太多，那都是學生團！」

不過，夫妻倆仍有疑慮，第一時間先把中央空調的冷氣關掉，並打電話向旅館主管二次確認。沒想到，他們佯裝是返台需居檢的客人，詢問「現在有收防疫的客人嗎」，業者竟改口承認「有」，2人這才發現自己住到防疫旅館，還住進檢疫房間，嚇得立刻抱孩子退房。

雲林縣衛生局派員了解後，發現是旅館櫃台小姐搞錯，因為2人訂的房型位在防疫樓層，疑似誤把夫妻倆當作檢疫民眾，主動引導至防疫樓層，好在當時並無檢疫民眾同時入住或使用電梯。

衛生局表示，這間防疫旅館為2層樓，有商務和汽車旅館2種房型，前者用來接待檢疫民眾，後者供給一般客，已經輔導旅館務必遵守防疫分流、分時、分區規範，之後將不定時查核。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►韓系氣墊粉餅激殺3.5折只要699元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃　櫃台妹回應超展開

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起：這是甚麼？

台南連震驚起921恐懼回憶！他秒帶家人「超前部署」　眾人推爆

澎湖立委批林佳龍漠視離島運能　交部秀數據：較往年增加

快訊／3夾擊「豪大雨彈」又炸4縣市！準颱風路徑出爐　下周麻煩了

運安會普悠瑪案最終調查出爐！董家大姊：可接受但不夠完整

海鮮鍋沒蝦！他反應後補「2隻蝦仁」氣炸　老闆：不用便宜食材

南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：另組是熟客

翹課吃早餐被抓「甩1星怒譙」　過程糗爆！店家苦笑：被報復了

水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟...網揭淒慘內幕：正宮好狠

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

徐若瑄同台林依晨：要跟她要電話　許光漢「鬼滅之刃」髮型..瘦子酷一半被逗笑XD

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

夫妻網路訂房住到「防疫旅館」！嚇抱兒連夜逃　櫃台妹回應超展開

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起：這是甚麼？

台南連震驚起921恐懼回憶！他秒帶家人「超前部署」　眾人推爆

澎湖立委批林佳龍漠視離島運能　交部秀數據：較往年增加

快訊／3夾擊「豪大雨彈」又炸4縣市！準颱風路徑出爐　下周麻煩了

運安會普悠瑪案最終調查出爐！董家大姊：可接受但不夠完整

海鮮鍋沒蝦！他反應後補「2隻蝦仁」氣炸　老闆：不用便宜食材

南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：另組是熟客

翹課吃早餐被抓「甩1星怒譙」　過程糗爆！店家苦笑：被報復了

水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟...網揭淒慘內幕：正宮好狠

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

CBA／劉錚加盟上海首戰15分9籃板　28分慘敗前東家廣廈

生物科技暨健康產業研討會　產、官、學、研各界齊聚嘉大

柴林國小晉級國際級機器人決賽　北回扶輪社贊助費用縣府買單

惡匪五股拒檢！遭警「連開11槍」追3公里　爆胎棄車落跑

元健天籟列車捐贈600台助聽器　嘉市民聽力損失達60分貝者免費

冬夜追星首選阿里山　「冬夜星團季」生態營19日開放報名

感受大漠風情　故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

蔡易餘舉行養殖漁業座談會　討論虱目魚價格下跌及移工申請

嘉美館開館搭配搖滾音樂祭　再推光織影舞加碼無人機展演

小奶貓還沒長牙就偷吃肉泥！臉埋狂嗑...一抬頭白毛全染色

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆：怎麼不去打工

台南連震　他秒帶家人超前部署

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

海鮮鍋沒蝦補「2隻蝦仁」！老闆：不用便宜食材

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

南投28K包棟變同住氣炸！老闆娘：另組是熟客

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

高鐵線上旅展　八大類遊程一次看

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

更多熱門

相關新聞

小三汪跟老公貼臉入睡　正宮心碎

小三汪跟老公貼臉入睡　正宮心碎

地表最強的小三又來了！飼主Kate Tsai13日在家裡滑手機，滑完準備上床睡覺時，驚見愛犬「菲菲」與老公已經甜蜜蜜入睡，兩人還一起躺在床上「臉貼臉」，宛如一對放閃夫妻。這下媽媽好氣又好笑，直呼「把我當透明？」。

22歲屁孩殺人！為10萬債竹聯「互打」1死10煞收押

22歲屁孩殺人！為10萬債竹聯「互打」1死10煞收押

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

前夫帶新歡回家！吃醋妻下毒看他慘死

前夫帶新歡回家！吃醋妻下毒看他慘死

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

關鍵字：

雲林夫妻網路訂房防疫旅館居家檢疫

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

新北重機哥被起底　跑山狂跨越雙黃線

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆：怎麼不去打工

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面