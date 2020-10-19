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又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班

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▲▼韓進宅配傳出一名宅配員疑似因過勞致死。（圖／達志影像）

▲韓進宅配傳出一名宅配員疑似因過勞致死。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宅配物流公司反而業務量暴增，造成南韓今年至少有8人受此波疫情衝擊而導致過勞死。10月8日才傳出「CJ大韓通運」的司機在配送包裹時突然呼吸困難、死亡；沒想到12日卻又傳出來自「韓進通運」的另名36歲金姓宅配員無端死於自家中，被工會認定為過勞死。

根據韓媒《News1》報導，南韓宅配業勞動組合（工會）今（19）日表示，韓進宅配首爾東大門支社的36歲金姓宅配員，12日無故曠職，等到同事前往家中探訪，才發現金姓宅配員已化為冰冷的屍體。公會指出，金姓宅配員已工作1年3個月，先前並未罹患任何疾病，「這一定是過勞致死。」

工會指出，金姓宅配員生前每天須為韓進宅配運送200至400件包裹。不過根據工會事後確認金姓宅配員生前手機通訊軟體的對話紀錄，確定其7日的宅配包裹數量高達420件，且韓進通運的業務量雖與CJ大韓通運相比還要來得少，然而配送範圍反而卻因此擴大，無形中更加重金姓宅配員的壓力。

工會相關人士痛批，「先前雇用勞動部曾經在8月與宅配業者連核發表共同宣言，承諾禁止深夜包裹配送，金姓宅配員等人的過勞死，這名這只不過是一場空話。」

他指出，「金姓宅配員須在下午3至4時前完成包裹裝箱、分類等工作，才能開始跑宅配，應該都工作到深夜才下班吧！」

►物流業悲歌！司機上工14小時+配送400包裹過勞死　血汗公司急撇責

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