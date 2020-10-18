物流業悲歌！司機上工14小時+配送400包裹過勞死　血汗公司急撇責

▲首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成百業蕭條，不過南韓在中秋連假（추석，韓文稱秋夕）前，當局曾呼籲民眾減少返鄉探親，取而代之的是寄送禮盒、物品、信件給遠在家鄉的親戚，卻造成宅配與物流業務量暴增，此波疫情造成南韓至少10名宅配、物流司機過勞死。儘管工會在9月中旬罷工時，文在寅政府曾承諾會解決人力不足問題，卻還是造成另一起過勞死悲劇。

根據韓媒《News1》、《韓民族新聞》報導，48歲的金原鐘（김원종，音譯）為「CJ大韓通運」（CJ Logistics）的宅配物流司機，本月8日早晨6時30分如往常般出門上班；然而到了當日晚間7時30分，在首爾市江北區執行包裹配送時，突然感到呼吸困難，送醫治療後卻還是過勞死亡，事後經調查，其每日下班時間為晚間9時至10時之間，上班時間至少14個小時，一天內就得配送至少400件包裹。

金原鐘生前為了配送一天400件的包裹疲於奔命，忙碌到根本沒時間解決三餐。

▲宅配司機金原鐘死於過勞，其父親提著黑白遺照抗議。（圖／翻攝自Twitter@yoeman6310）

根據父親金三泳（김삼영，音譯）的回憶，金原鐘每天早晨6時鬧鐘一響，就得在10分鐘以內完成刷牙洗臉、5分鐘以內吃完早餐，之後匆匆出門，上午7時到達宅配代理店，至11、12時以前完成包裹裝箱與分類業務，晚間9、10時才能下班返家。金原鐘此前從未對人開口抱怨工作多麼辛勞，直到中秋連假前才對家人喊累，然而誰也沒想到，這竟是過勞死前的徵兆。

「宅配勞工過勞死對策委員會」於昨（17）日下午4時，在首爾地下鐵2號線乙支路入口站7號出口前發起抗議活動，表示公司至今仍未派人慰問金原鐘家屬，並指出今年受疫情影響而過勞死的10名宅配物流司機中，就有5人來自CJ大韓通運，痛訴該企業根本無視人力分配不足的問題。

高齡80歲的金三泳，只能淒涼地站在地鐵站前，一手舉著兒子的黑白遺照、一手輕撫著寫上兒子名字的橫條，進行悲痛的抗議，「兒子生前根本沒時間用餐、每天工作14個小時，你說你們公司還算是人嗎？期盼我兒子是因過勞死而犧牲的最後一人。」

▲其他宅配物流司機透露，公司根本輕忽過勞死問題（圖／翻攝自Instagram@jintaiwan）

委員會中其他宅配物流司機透露，金原鐘生前所服務的CJ大韓通運首爾江北分公司松泉代理店，根本無法撥出任何人力支援包裹分類與裝箱工作，導致員工們反而還得每個月自掏腰包40萬韓元（約新台幣1萬元），另外聘請工讀生分擔工作，然而金原鐘等其他3人無經濟能力負擔如此費用，只得一肩全扛，才導致過勞死亡意外。

下午5時抗議活動結束後，隊伍旋即抬著象徵金原鐘過勞死亡的棺材、遺照、輓幛，一路遊行至位於首爾市中區的CJ大韓通運總部大樓前，共同民主黨籍國會議員朴柱民、梁李媛瑛、張耿態也親自到抗議現場，呼籲政府與企業制定對策。此外，天安、清州、昌原、蔚山、大邱、濟州島等地也同時進行抗議活動。

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