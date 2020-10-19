1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

▲星悅航空（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球航空業、觀光業，讓部分相關業者只能裁員以度過景氣寒冬，不過也有業者另尋商機，像桃園機場公司近期推出的「專案航班微旅行」活動，相當受到歡迎。日本的星悅航空更推出「賞星專機」，成功報名的旅客將可以在一萬公尺的高空上觀賞星星，一解不能出國的惆悵。

綜合日媒報導，日本星悅航空推出的「賞星專機」，單趟航行時間約為90分鐘，由空中巴士A320執飛，將在一萬公尺的高空上關閉機內光源，讓旅客在賞星過程中不受光源干擾，此外，更在機艙內架設6台球型微距投影機，投影星空、銀河的影像，添增賞星的美好氛圍。

▲微距投影機可以投射出超過一萬顆星星（圖／達志影像／美聯社）

星悅航空指出，這個想法是在2019年的公司內部創意競賽當中出現，當時有員工同時喜歡賞星和坐飛機，認為將兩者結合會很有趣，便提出這個想法。不過，想參加這項活動並不容易，除了必須參加抽籤獲得資格外，一趟的票價更達6萬元日幣（約台幣1.6萬元）。

星悅航空社長白水政治表示，在這嚴峻的新冠肺炎疫情當中，希望這項活動可以帶給人們一點點希望、夢想與感動，在年底前希望能再有下一次的飛行計畫。

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