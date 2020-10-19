美日印澳印度洋「非常召集」！　四大民主國家11月集結軍演

▲美日印澳11月將在印度洋「非常召集」。圖為美軍「勇敢之盾」軍演雷根號航空母艦載機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Karen Reynolds）在推特上發文指出，澳洲決定參加由印度召集的「馬拉巴爾-2020」（Malabar-2020）海上聯合軍演，美、日、印、澳「四大民主國家」海軍11月將在孟加拉灣與阿拉伯海一帶海域集結軍演。

▲印度超日王號航空母艦（INS Vikramaditya）。（圖／翻攝自Indian Navy）



根據印度媒體《論壇報》（The Tribune）報導，澳洲宣布參加馬拉巴爾軍演，象徵的四方聯盟的成員將在這次軍演到齊，這項軍演很有可能於11月在孟加拉灣與阿拉伯海一帶舉行，印度有鑑於中印邊境的緊張情勢，所以接受澳洲的建議，讓其參與軍演。

▲澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。（圖／ 翻攝自澳洲海軍官網）



印度國防部聲明表示，印度為了維護海上安全，不斷尋求與其他國家合作，有鑑於與澳洲的國防合作不斷增強，所以邀請澳洲參與「馬拉巴爾-2020」軍演。

▲澳洲國防部長雷諾茲在推特上發布參與「馬拉巴爾-2020」軍演聲明。（圖／翻攝自Linda ReynoldsTwitter）



澳洲國防部與外交部的聯合聲明表示，「馬拉巴爾-2020」軍演將在11月召集印度、美國、日本、澳洲四個主要的區域防禦夥伴，這象徵著澳洲國防軍里程碑式的機遇，像這樣的高端軍演，有助於增加澳洲的海上能力，使得夥伴間的合作更緊密，對於維護印度-太平洋地區的安全與繁榮至關重要，也加強了印太地區四大民主國家的信任。

▲日本出雲號準航母。（圖／翻攝海上自衛隊官網）



馬拉巴爾軍演始於1992年，起初只有印度跟美國參與，主要內容為海上救援、聯合反恐等課目。後來，軍演規模擴大，新加坡、澳洲、日本等國都曾受邀參加，演習內容也逐漸轉變為聯合作戰，2015年起日本成為固定軍演成員後，演習海域也改成印度洋與西太平洋輪流進行。

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