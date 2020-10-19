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誤闖北韓海域「好蝦」！捕蝦船不顧反對越境原因曝　北韓已讀不回

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▲▼南韓「李姓公務員之死」後，傳出漁船誤闖北韓所屬海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓「李姓公務員之死」後，傳出漁船誤闖北韓所屬海域。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一艘小型漁船「光成3號」（광성3호，音譯）於17日發生誤闖北韓（朝鮮）海域的事故，越過黃海（南韓稱西海）北方海上界線（NLL）達3.7公里，直到南韓海軍陸戰隊與海警發現、呼叫50餘次，並出動高速巡邏艇取締，才阻止這場事故。

鑒於海洋水產部47歲李姓公務員遭槍殺焚屍事件，南韓人員事後向北韓通報，不過卻未獲任何回應。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓聯合參謀本部今（19）日詳細描述漁船誤闖北韓海域的經過，由於留在漁船上的船員只有1名中國人、2名越南人，且只能用簡單的韓語溝通，加上不熟悉延坪島海域的航線與地理位置，才會看錯海上GPS定位，並在不知情的狀況下誤闖北韓海域。

而在調查後發現，船員關掉通訊機器，導致根本無法收聽來自於海軍的警告訊息。

報導指出，南韓海軍陸戰隊延坪部隊17日中午12時45分，於黃海隅島西南方6.5公里海域時，發現一艘可疑漁船正往北行進，透過軍方與海警雷達探測設備，確認該艘船隻為南韓籍漁船「光成3號」。

儘管海軍多次警告勿越界，光成3號仍舊越過北方海上界線達3.7公里，在北韓海域停留10多分鐘，最後才於下午1時28分被海警成功取締。

經調查，該艘漁船本做為運蝦用途，當日清晨5時45分，與韓籍船長曾京畿道金浦市大名港出海，過程中船長回到母船，指示外國籍船員先開著光成3號回到江華島後浦港，由於外籍船員不熟地理位置，才造成此次誤闖事件。

事後，南韓軍方透過國際溝通管道向北韓匯報此次漁船誤闖事件，不過至今卻未獲北韓任何回應，而此後北韓也無任何異常舉動。

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