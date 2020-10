日本自衛隊將澳軍納入「武器等防護」對象　美軍以外首例

▲日本自衛隊即將把澳軍列為防護對象。圖為日本準航母「出雲號」。(圖/翻攝海上自衛隊官網)



記者林彥臣/綜合報導

日本防衛相岸信夫19日與訪日的澳洲國防部長雷諾茲(Linda Karen Reynolds)在防衛省舉行會談,就展開協調把澳軍納入自衛隊從平時起保護艦艇及軍機的「武器等防護」對象達成共識。如果實現,將是除美軍以外的首例。雙方將針對在東海、南海加強活動的解放軍加強警戒監視活動。

根據《共同社》報導,岸信夫與雷諾茲會談後,兩人將上述共識內容以聯合聲明形式發表,然而如果擴大武器等防護的對象國家,被捲入武力衝突的風險升高也令人擔憂。

岸信夫在聯席記者會上表示,將維護並加強自由開放的印度太平洋,進一步深化兩國的防衛合作。雷諾茲回應稱,為擴充澳日防衛關係,將繼續合作。

▲澳洲將成為美軍之外,接受日本自衛隊防護首例。圖為澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。(圖/ 翻攝自澳洲海軍官網)



防衛省的防護具體情況設想包括,「彈道飛彈發射在內的情報收集及警戒監視活動」、「面臨對日本安全造成影響的事態時的補給運輸」、「聯合訓練」。後續將迅速展開課長級和局長級的磋商。

會談中,日澳防長一致表示,強烈反對憑藉力量在東海、南海改變現狀的行動,關於中國在南海推動軍事基地化、對存在主權之爭的他國採取威脅行動,也共同表示嚴重關切。

據了解,所謂的「武器等防護」是日本自衛隊的任務之一,2016年根據《美日安保條約》的精神日本政府通過「武器等防護」運用指針,允許自衛隊在「未及武力攻擊」的「灰色區域事態」下使用武器對美軍等「有助於日本防衛活動」的他國軍隊進行「護衛」。

On Oct 19, DM Kishi held a Defense Ministerial Meeting with Defence Minister Reynolds of Australia. The ministers released a “Japan-Australia Defense Ministers’ Joint Statement” after the meeting. MOD/JSDF continues to deepen bilateral defense cooperation.https://t.co/Pi4z1ArvnD pic.twitter.com/pDknJf0kj7