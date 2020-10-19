濃郁系義式甜點開吃！全家「提拉米蘇霜淇淋」回歸了　今年餅皮不一樣

▲全家提拉米蘇霜淇淋回歸了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣變冷也要呷冰！繼超搶眼的橘紫配色「泰泰厚奶霜淇淋」後，全家這次搬出2018年一推出就狂賣10萬支的濃郁系「提拉米蘇霜淇淋」，尤其為了呼應淺咖啡色霜餡，今年特意將餅皮打造成深咖啡色，不僅要來搶攻霜淇淋控的眼球，還要滿足甜點胃，明（20）日正式開賣。

▲▼灑上可可粉更添口感。



全家2018年推出的「提拉米蘇霜淇淋」，才上市2周就賣掉10萬支，人氣破表。這次聽見全台網友敲碗心聲，終於再將提拉米蘇霜淇淋端出來，霜淇淋特別加入了馬氏卡邦起司，新鮮蛋奶香十足，口感微苦不甜膩，搭配附贈的香醇可可粉更添香氣，尤其餅皮也和過去不同，今年升級成深咖啡色系，就為呼應淺咖啡色的霜餡，視覺效果直接滿分，明（20）日正式開賣。

為慶祝提拉米蘇霜淇淋重新回歸，10月20日至22日全家APP隨買跨店取還有快閃優惠，期間內享2支59元優惠，會員每日限購1組，霜淇淋控把握機會開吃。

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