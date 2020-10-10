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女駕駛「油門一拜」闖進超商　照片秒上Google笑翻網：得來速再+1

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▲雲林縣斗南鎮今（9）日下午4時許發生一起駕駛欲停車，卻誤踩油門衝進超商的車禍事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新手女駕駛油門一拜撞進超商，網友狂刷留言：「確定自備得來速了。」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣斗南鎮9日發生一起特殊車禍，一名駕駛準備在超商停車時誤踩油門，導致車子衝破落地窗撞進超商內。車禍照片曝光後，隨即在網路引發討論，甚至有人說「繼桃園玉山店之後，斗南林子店也開始附設停車服務了」、「停車得來速超方便，可惜只有一個車位。」

事件發生於斗南某超商，該店用餐區後方的落地窗外即是停車格，一名剛拿到駕照的女駕駛準備停車消費，不料卻在停車時「不明原因」勾到油門，車子立刻加足馬力衝進商店中。照片中可以看見，車子前半身都衝進超商裡頭，用餐區桌椅幾乎都被撞爛，現場雜貨、零件碎片散落一地。

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▲▼休旅車撞進「斗南林子店」 超商得來速笑翻網。（圖／翻攝自google）

▲網友表示，事件照片馬上就出現在Google了。（圖／翻攝自Google）

由於「休旅車撞進桃園玉山店」照片才剛在網路掀起討論，這起事件發生後也馬上引發熱議，有人說「原來是超商啊，我以為保養廠」、「XX現在提供得來速服務了」、「又一間有得來速的XX了」、「迫不及待等看谷歌評論了」。還有人發現，Google已經出現「車禍現場照」了，讓他直呼「大家動作也太快了吧。」

▲桃園「這家超商」Google評價滿滿五星！網友大讚：自備得來速（圖／翻攝自Google）

▲轎車闖入超商，照片引發網友寫評論。（圖／翻攝自Google）

其實2019年桃園市就發生類似的事件，一輛轎車闖紅燈失控衝入玉山街某超商，事件曝光後許多網友紛紛到Google寫下5星評論，「有得來速就給五星是常識吧」、「我在蝦皮上買車，不小心按到貨到付款」，笑翻不少路過或特地朝聖的網友。

 

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