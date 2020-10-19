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價差7000元！iPhone 11、12該換哪代　網曝「3關鍵」：別猶豫

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▲▼iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

iPhone 12系列四款新機推出後，引爆一波搶購熱潮，不過有民眾猶豫，是該直接買新的12，還是換便宜約7000元的iPhone 11。對此網友點出3大關鍵，稱要比較5G、螢幕和價格等三大差異，「看你的預算和需求。」

▲▼iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果依循往例，iPhone 12系列發表後宣布舊機型降價，iPhone 11入門的64G版2萬元有找。（圖／記者邱倢芯攝）

原PO於17日在「Dcard」上發文，稱自己iPhone7 Plus使用近4年，除了手機發燙、卡頓，電量健康度也掉到75%，剛好手上有閒錢打算換新手機，不過卻在「5G的iPhone12跟便宜的iPhone11」間猶豫了。

原PO指出，「感覺iPhone11跟iPhone12大同小異，比較有感的只差在5G、重量、OLED和邊框」，兩者差價卻有7000元。很多人認為「換新不換舊」，萬一5G普及，iPhone11沒用多久就得換5G手機，又難以脫手，這讓他十分苦惱，「到底7000元值不值得直上12還是收手買11就好了？」

▲▼5G iPhone12。（圖／截取自蘋果官網）

▲5G是購買考量點之一。（圖／截取自蘋果官網）

貼文發出後，引發網友熱議，每人都有不同考量點。若是以5G作為考量，有內行網友表示，「我自己工作與5G有關，5G的出現主要目的不是為了手機訊號，是為了Ai智慧所產出，至今Ai都無法用上，5G普及化還有很長一段路，現在電信5G方案出來了，4G大概還有2-3年的過渡期」。

也有人指出，「5G要普及還要好幾年，4G都還一堆地方都只能連到3G...換12比較好吧！如果預算不夠的話等12上市一陣子後11肯定還會再降。」

▲▼iPhone12顏色。（圖／蘋果官網）

▲iPhone12。（圖／蘋果官網）

若以「OLED螢幕」為考量，有網友指出，「買12，OLED比LCD螢幕好太多了，5G雖然還不普及，但也比4G手機多用好幾年，而且i12也能用4G」。

至於大家最關注的「價差」問題，網友紛紛表示，「我也是在猶豫要換11還是12，差8000真的蠻多的，換11還可以買airpods pro」、「效能如果沒差很多那8000沒必要多花」、「根本沒差多少功能，還換12根本是盤子，剩的錢還能買個pro耳機」。

另外也有人建議，「看你的預算和需求」、「手機買新不買舊」、「如果沒一定要首批，你可以等實測，看看12值不值得那7000」、「科技的產品真的建議買新不買舊，未來性差很多」、「哀鳳平均壽命都蠻長的，5G普及後還要再換真的有點虧」。

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