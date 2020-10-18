蘋果輾壓安卓？他曝通訊行「8年經驗」打臉：不用過度神化

▲有網友認為蘋果屌打安卓，卻釣出另名在通訊行工作8年的網友打臉 。（示意圖／記者洪聖壹攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

蘋果公司推出iPhone 12系列四款新機後，又引爆一波搶購熱潮。有網友好奇詢問「安卓旗艦到底要怎樣才能超越蘋果」，釣出在通訊行工作8年的網友專業解答指出，安卓系統如今已經改進許多，購何況絕大多數買蘋果手機的人都不會貫徹使用，主要功能是拿來裝逼（意思：炫耀、賣弄）而已。

一名網友在PTT發文表示，以前用安卓手機時也曾不屑蘋果，畢竟用電腦的硬體比法套進去，安卓CP值太高，後來用蘋果後才改變想法，因為流暢度好太多，不用整天清系統垃圾，且安卓作業系統與iOS相比性能先打7折，加上蘋果的操作介面更直覺，「生活日常使用」體感就輸一截，連老人都是第一次用蘋果手機就上手。

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▲Apple iPhone 12 再掀搶購熱潮 。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）



不過該文一出，便釣出一名在通訊行工作8年的網友回文分享，指出安卓系統7、8年前確實不太流暢，作業系統也不是很穩定，但如今都已大幅改善，沒有原PO所說的如此不堪，「會輸一截的不知道是多少年沒用過安卓手機」。

回文網友指出，大部分老人會用蘋果手機只有2種原因，一種是小孩換手機接收舊機，另一種是小孩說蘋果好而換機，但絕大多數老人都只會拿來打電話、拍照、Line、臉書就，而且上述事項通常都需要人幫忙，完全說不上「第一次用就上手」。

他還提到，自己8年來經手安卓及蘋果手機應該有幾萬支了，但見到真正貫徹使用蘋果手機的人不到一半，甚至只有三分之一，絕大多數買蘋果手機的人不會完全操作系統是事實，甚至一堆都是拿來裝逼用（意思：炫耀、賣弄），說起安卓系統如今已經穩定許多，和蘋果系統差距也慢慢拉近中，「所以無須過度神化蘋果IOS，也不用刻意貶低安卓系統。」