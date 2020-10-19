首周末銷近900萬台！　iPhone 12 系列「最受歡迎的」是它　

▲iPhone 12 Pro 的銷量高出預期許多。（圖／Apple提供）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在 10/16 晚上 8 點開放預購之後，第一批貨不到 20 分鐘時間就在各平台被掃光，天風國際分析師郭明錤發布的一份最新報告，顯示 iPhone 12 第一周驚人的預訂量。

郭明錤的報告中顯示，預購訂單在開放預購後的 24 小時內達到 170～200 萬台，第一個周末銷售就達到 700～900 萬台，其中 iPhone 12 Pro 因預購量優於預期，將上調出貨量比重。

郭明錤先前曾表示，蘋果對 iPhone 12 系列機型的估計出貨量，iPhone 12 位居首要地位，佔庫存分配的 40～45％，但由於 ‌iPhone 12 Pro‌ 引起市場高度興趣，他修改了這一個看法。

iPhone 12 Pro 之所以超出預期，是因為果粉對高階機型的偏愛、中國市場的強勁需求以及美國和歐洲即將到來的旺季需求。郭明錤認為，‌iPhone 12 和 12 Pro 在本季 ‌iPhone 出貨量中各佔約 30～35％ 的市佔率，同時因為中國市場對小型設備的需求降低，他也因此降低了對 ‌iPhone 12‌ Mini 的期望，估計它將僅佔銷售的 10～15％。

．郭明錤預期 iPhone 12 機型出貨量

iPhone 12 mini：10～15%

iPhone 12：30～35%

iPhone 12 Pro：30～35%

iPhone 12 Pro Max：15～20%。

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