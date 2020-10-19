iPhone 12實體機搶先曝光！正妹記者節目實測...台灣民眾失望了

▲蘋果iPhone 12系列正式亮相，總共5款顏色。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年蘋果一鼓作氣推出iPhone四款新機，引爆全球果粉的預購熱潮，許多網友在台灣蘋果官網16日晚間8時開放預購後也直呼「我不想努力了」，而美國媒體《ABC News》的美女新聞科技記者沃萊（Becky Worley）在自家節目「早安美國」（Good Morning America）上預先向觀眾公開新款的iPhone 12與iPhone 12 Pro。

今年蘋果發表會改為線上發佈，因此其實新款的iPhone 12系列仍未曾以實物的方式出現在大眾眼前，許多人只能搶上預購機會，憑藉著對蘋果手機的期待加以想像。

沃萊在報導中表示，蘋果已將新款iPhone的實體機交給ABC電視台，成為了首次在電視中亮相的機會，而這也是搶在各家媒體與蘋果愛好者真正動手操作、發表評論之前。

根據新聞片段，沃萊雙手分別拿了2種藍色款型的iPhone 12 和iPhone 12 Pro，並且對觀眾展示正面與背面，其中可以清楚區分iPhone 12的藍色、以及iPhone 12 Pro的太平洋藍色，滿足了外界觀眾先前觀看蘋果宣傳廣告影片後的想像。

根據遠傳電信調查，蘋果今年推出的新色「太平洋藍」廣受台灣民眾喜愛，在預購名單中便占了高達七成；然而還是有不少人對iPhone 12藍色實體機感到大失所望，認為和官網上看到的出入甚大，表示還是要iPhone 12 Pro的太平洋藍色比較耐看。

另外，沃萊還親手示範如何將MagSafe卡包吸附到手機背蓋，令觀眾更加期待新研發的磁吸充電技術。

而蘋果產品行銷副總裁德蘭斯（Kaiann Drance）也以視訊連線方式接受採訪，她解釋為何iPhone 12不再贈送有線耳機與充電插頭，「目前手機包裝裡附有太多東西，取消這兩項配件的原因有很多；而蘋果認為，此舉能提高產品的CP值，且許多用戶早就不缺這兩項配件。」