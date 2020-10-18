iPhone 12 跑分測試首度曝光！　A14 效能較上一代快了超過25％

▲iPhone 12 系列的性能跑分測試曝光。（圖／取自蘋果）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果新一代手機 iPhone 12 系列，四款 5G 機型已全數發表，皆搭載台積電的 5 奈米 A14 晶片，與最新一代 iPad Air 搭載同樣晶片，據稱為蘋果史上效能最強大的 iPhone。

據外媒《Geekbench》做出的跑分測試，兩款可能為 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的基準測試結果，已經浮出水面。數據顯示，A14 晶片較上一代 iPhone 11 Pro 中的 A13 晶片，速度快了 20％ 以上。

一項疑似 iPhone 12 Pro 的跑分結果，顯示單核得分1,597分、多核得分4,152分，較 iPhone 11 Pro 的平均單核和多核得分快了 26％；而另一項疑似 iPhone 12 Pro Max 的跑分測試，則比 iPhone 11 Pro Max 快了 20～25％。iPhone 12 Pro 的性能看似與新一代 iPad Air 差不多，在一項跑分結果中，新 iPad Air 的單核和多核得分分別為1,583分和4,198分。

蘋果宣稱，A14 晶片是有史以來最快的手機晶片，也是首款應用 5 奈米技術製造的晶片，使機器學習任務（例如應用 Deep Fusion 改善照片細節）的速度提高了80％。

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 正式上市時間將在 10/23，現在預購也得等到 11 月才能到貨，而 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的預購要等到 11/6 晚上 9 點，並將在 11/13 正式上市。

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