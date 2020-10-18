「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底後財神眷顧...將迎來「錢包滿到爆」

▲命理師說四生肖，年底前將谷底翻身。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

2020是個不平靜的一年，不過隨著年底將至，許多人也希望能在剩下的2個半月內徹底擺脫衰運！民俗專家柯柏成表示，有4個又窮又衰到不行的生肖，在今年年底前只要好好把握，就可以荷包賺滿滿，年終獎金拿到手軟！

根據《三立新聞網》報導，柯柏成指出，有4生肖人可望在年底脫胎換骨、錢包賺滿滿。這4生肖分別為：

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屬龍

屬龍的人向來被視為「人中龍鳳」的象徵，因此大部分也對自己的要求很高，做每件事都很有毅力不輕言放棄。但到了10月後將獲得運氣、人氣的加乘，再加上自己原本就新穎的想法，在工作方面就能事半功倍，獲得發財機會。

▲屬龍、虎、雞、蛇的民眾有福了！（示意圖／記者孫于珊攝）



屬虎

屬老虎的人做事比較粗心、不拘小節，但到了10月份後會突然轉變，做每件事都開始變得細心，用錢方面也開始精打細算，加上財神爺駕到，屬老虎的在10月將財運大開，缺錢的情況不但會消失，荷包也會賺滿滿，因此屬老虎的人務必好好把握賺錢機會。

屬雞

柯柏成表示，對屬雞的人來說，10月下半月後將是「苦盡甘來」的一個月份，將會擁有不一樣的生活，建議趁現在的一股衝勁多加把勁，好好努力，只要撐過一段苦日子後就可以迎來之後的財運和福氣！

屬蛇

屬蛇的人到了10月後，整個人彷彿脫胎換骨般，原本迷糊的人開始變的機靈，不成熟的人也變的穩重，個性上的轉變加上好好工作就能招來好運，也會受到財神庇佑。

▲屬雞的人只要在10月後熬過苦日子，就可以翻轉自己的人生。（圖／免費圖庫pakutaso）