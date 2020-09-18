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「3生肖」10月大轉運！橫財擋不住...將迎來「鈔票雨」罩頂

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我們想讓你知道…恭喜！国庆前后，3生肖财源大开，得贵人支持，福临家门

▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者劉雪兒／綜合報導

時序已進入九月中旬，有3生肖之前一直不順遂的朋友，終於即將迎來轉運的機會了！專寫生肖命理擁有近8000萬觀看人次的《搜狐號十分好奇》指出，這3生肖「馬、羊、蛇」若是能緊抓住機緣，橫財將一波接一波，不止接福又添喜，缺什麼就有什麼，幸福的生活更是羨煞旁人。

生肖蛇：
屬蛇的朋友10月一到身邊機遇逐漸出現，要是把握好機會，將會大吉大利走大運、升官發財，告別之前的橫財運欠佳，苦沒少吃的情況。值得注意的是，在未來4天內，由於保壽官不幸遭遇兩顆凶星「火星」、「歲破」作亂，而引起健康運勢不佳的問題，所以必須多留心肩頸疼痛、精神不佳、容易頭痛的問題，建議多注意飲食狀況。

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▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲屬蛇的朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，苦沒少吃的情況。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生肖羊：
 屬羊的朋友有望擺脫早前正財運閉塞、生活還是不溫不火的現象，一旦步入10月大運一來，運勢瘋狂高漲，若是能抓住這次的機緣，缺財來財，幸福的生羨煞旁人，而在未來的日子裡，可挑戰高難度任務，突破自己的極限，但必須謹記別貿然大資金投入在不熟悉的領域，只管不斷進取，皇天不負苦心人，相信在不久的將來，將會迎來美滿的家庭生活。

生肖馬：

屬馬的朋友一旦進入10月，先是人生大機緣，後迎來「鈔票雨」，有望改變前起運勢平平，且不斷操心的情況，等到大運獎勵，橫財將一波接一波，不止接福又添喜。不過值得注意的是，在未來6天內，保壽官不幸遭遇兩顆煞星「盤根」、「火星」作祟，影響了健康運勢這一塊，所以必須多留意喉嚨疼痛、老毛病復發的問題，建議晚飯後多散步，有助於消化。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬馬的朋友將迎來「鈔票雨」啦，讓你笑得嘴巴合不攏。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

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