陳時中嘆唱個歌被罵　網嗆被罵剛好而已：公聽會沒空演唱會有空？

▲陳時中出席詹雅雯30週年演唱。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

衛福部長陳時中在2020年公共衛生聯合年會暨學術研討會發表演說，以「一場與COVID19的全新戰疫-永遠站在防疫最前線」為題，提到上個月登上台北小巨蛋，在歌手詹雅雯演唱會中高歌，自嘲防疫要輕鬆一下也滿不容易「我去唱個歌就被人家一直罵」，但不少網友看到反而批評他「好大喜功」、「公聽會沒空、演唱會有空？被罵剛好而已」等。

陳時中表示，有聽聞大眾聊起，新冠疫情是出生以來面對過時間最長的疫情，其實在防疫作為之外，「防疫疲乏」也是滿嚴重的事。防疫期間怎麼在緊繃心情內稍微緩解，但不鬆懈，不讓生理影響心理，心理擊垮社會這樣的前提，分寸拿捏相當不容易。

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▲2020年公共衛生聯合年會暨學術研討會，台灣公衛學會理事長陳保中頒獎給衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中接著說「你沒辦法每天繃那麼緊」，一週或許可以、一季也可以、半年用忍的，但如果超過一年，大家就會出現「不理它了」的狀態，就像歐美現況，即便疫情嚴峻，國民仍持續要求自由、想要找回生活自主。陳時中話鋒一轉，開玩笑談到「防疫要輕鬆一下其實也滿難，像我去唱個歌就被大家一直罵」。

只是陳時中這番言論，許多網友不領情，更怒批「罵的不是大神唱歌，罵的是事情都做不好！不知道自己問題出在哪，還在討拍？」、「凡事皆考慮政治當然壓力大」、「不自己身分都弄不懂，被罵！罵的好！」、「好大喜功只會作秀....食安會報長達1年未開，美豬公聽會也拒絕出席參加，一堆輸出確診也沒結果，去唱歌就很有空？被罵剛好而已！」、「好大喜功，又不夠專業，只會作秀，還真以為自己是神呢？」