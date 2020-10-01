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沒錢又生病！10月「地獄倒楣」生肖Top4　專家嘆：衰神纏上你了

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貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲10月份的你究竟會不會當「散財童子」呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／李行老師

2020年即將進入尾聲，許多朋友已經磨刀霍霍，準備於年底封關之前為事業再衝刺一波，但卻有部分生肖的運勢不如大家期待中那麼順利，健康困擾、勞多少獲、感情不順、無端破財…，今天就讓我們一起來看看10月份「衰神纏身」的生肖有哪些。

★雞：心情三溫暖、運勢起伏大
生肖屬雞的朋友在10月份好事壞事同時降臨的天數會非常多，明明前一分鐘才刮刮樂中獎1000元，下一分鐘車子就被拖吊了；或前3分鐘才接獲老闆表揚讚賞的電話，下3分鐘就收到老婆發飆罵人的簡訊！類似這樣的戲碼於10月份會不斷地發生在生肖屬雞的朋友身上，建議不妨調整心態，把所有發生的事情都視為「生活常態」，如此得失心就不會太重，也不會一直怨天尤人了。

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★兔：小人降臨、感情不順
生肖屬兔的朋友在10月份不僅工作上容易出現讓自己心煩意亂的事情，在執行面上又容易遇到扯後腿的小人；人際關系方面容易出現問題，常常有意無意得罪他人，被小人糾纏。感情不順，單身朋友要小心處理與新認識異性間的關系，容易因為講話不慎耖成不必要的煩惱，已婚人士更應小心處理，以免產生家庭問題。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲屬狗的朋友要小心身體各器官的健康問題。（示意圖／記者陳俊宏攝）

★狗：工作不順、小病纏身
生肖屬狗的朋友在10月份工作阻礙多，事情完成起來頗費周章，付出多而收獲少。不僅計劃難以順利推進，辛苦的付出都難以獲得認可，財運、收入、獎金、績效…自然就容易收到影響。感情方面，單身的朋友要做好繼續單身的準備；而戀愛中的人就容易遇到一些波折，不論是親友的反對、三觀的不和、現實層面的困境…，使得感情容易波動反復；至於已婚人士則容易出現聚少離多的現象。身體健康方面，情緒波動大，容易煩躁不安，要特別注意腎、泌尿系統、婦科和腸胃等方面的健康問題。

★鼠：財庫受損、缺乏偏財
生肖屬鼠的朋友在10月份財運其實表現不錯，但財運多是以鞏固為主，缺乏偏財運，在10月份可能會減少某些額外的收入，不利於炒股、賭博等等，所以不要過多在錢財上投注精力，因為那樣可能會導致精力損耗，讓財運流失，而使得財庫受到衝擊，要開源節流，不宜向外借出錢財，同時還要保留部分應急之財，有備無患。

本文經授權轉自：李行 開運攻略

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