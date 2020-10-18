高鐵旅展「八大類遊程」一次看！北高來回車票＋住五星酒店才3千

▲高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台北國際旅展將於10月30日至11月2日登場，台灣高鐵公司搶先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，八大類熱門遊程包括振興3000、加時不加價、高端遊、精緻遊、飯店聯票、交通聯票、TGo會員三好禮、高鐵聯萌小物率先上線，線上旅展至11月30日結束，北高來回入住五星級酒店，每人只要3000元就能搞定。

高鐵公司表示，現代人偏好自由行，若想要輕鬆旅遊，可選擇高鐵假期，「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3,000元。

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以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票＋和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票＋五星級的君品酒店，全部均一價，只要3,000元。

▲▼高鐵線上旅展精選多家飯店，提供旅客選擇。（圖／高鐵提供）



飯店聯票則規劃49家北部地區熱門飯店，凡於官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠；交通聯票精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠。

追求精緻化旅遊的旅客，可選擇精緻遊、高端遊，精緻遊精選7條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用；高端遊提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點。

▲▼高鐵線上旅展即起開辦至11/30。（圖／高鐵提供）

高鐵假期加時不加價專案則提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇。其中高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務，等於可以多睡4小時。選擇租車優惠則可免費獲贈6小時、共有30小時的租車時間，每人只要2,590元起。