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發大財先娶對老婆！　最旺夫「5生肖女」遇到趕快娶回家

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琳妲-林羿禎（圖／琳妲提供）

▲1994年出生屬狗的琳妲上榜。（圖／琳妲提供）

記者林彥臣／綜合報導

俗話說「有錢沒錢，討個老婆好過年」，鼠年的尾聲即將到來，單身漢如果娶了個能夠幫夫的好老婆，或許就能夠下半生不愁吃穿，甚至一生富貴發大財。命理老師艾菲爾15日列出5大生肖女性，天生自帶好運嫁誰旺誰，娶她的男人絕不會窮，非富即貴發大財。

第五名：屬狗

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艾菲爾老師表示，肖狗女的性格樸實，不會愛慕虛榮，做事腳踏實地，並且十分懂得安排生活。在進入婚姻之後，是個居家的好老婆，總能把家中打理得整齊乾淨，做起事來毫不馬虎，因此家庭氣氛總是溫馨和睦，同時肖狗女也會給老公最強大的支持，不管老公有什麼夢想與計劃，肖狗女永遠是最挺老公的那一個賢內助。尤其是1982丶1994、2006年的出生肖狗女。

▲元元長相甜美可愛。（圖／翻攝自元元IG）

▲1995年出生屬豬的元元上榜。（圖／翻攝自元元IG）

第四名：屬豬

艾菲爾老師分析，肖豬女優雅的氣質由內而外的散髮，賢淑良德，在進入婚姻之後，對待老公總是輕聲細語丶以禮相待，同時肖豬女能夠掌控家裡的大小事務，讓老公可以很放心的在外打拼事業，如果遇到挫折時，回家有肖豬女的貼心安慰及鼓勵，很快的男人又會重拾自信，更認真打拼，成功指日可待。尤其是1983丶1995、2007年出生的肖豬女。

▲▼康熙製作人B2婚禮-成語蕎（圖／記者周宸亘攝）

▲1984年出生屬鼠的成語蕎上榜。（圖／記者周宸亘攝）

第三名：屬鼠

艾菲爾老師指出，肖鼠女天性聰慧丶腦筋靈活，懂得開源節流，因此在進入婚姻之後，很會持家，無論是對內對外，總是無所不能，在事業上也能夠給予老公一些實質的意見，這一些事情看在公婆眼裡，都會非常滿意這樣的媳婦。娶到肖鼠女的男人在婚姻數年後，家庭就會開始興旺，財運也會大幅攀升，尤其是是1984年丶1996、2008年出生的肖鼠女。

▲▼豆花妹出席曾沛慈「謎之音」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲1987年屬兔的豆花妹蔡黃汝上榜。（圖／記者張一中攝）

第二名：屬兔

肖兔女有著溫柔的個性，氣質高雅不失大方，在婚前本身的財運就很不錯，進入婚姻之後，肖兔女更是可以旺夫益子，對子女有耐心教導，對老公能體貼入微，無形與有形中都能幫助老公的事業蒸蒸日上，日後肖兔女也都可以得到回報，可受老公一生的呵護與疼愛，尤其是1987丶1999年出生的肖兔女。

▲▼公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員大團聚，慶功記者會-楊小黎。（圖／記者黃克翔攝）

▲1988年出生屬龍的楊小黎上榜。（圖／記者黃克翔攝）

第一名：屬龍

肖龍女天生就是個有福氣的人，本身可以受到祖先的餘蔭，一生的運途順利，少有磨難跟災厄。進入婚姻之後，夫妻相處互敬互愛，懂得溝通示好，另外肖龍女還更能夠幫助老公催旺財運，為夫家帶財，老公的事業也會因為肖龍女的扶持，而更做得有聲有色。尤其是1976年丶1988年、2000出生的肖龍女。

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