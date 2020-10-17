工作252小時！保全幹部月薪1萬9…公司竟嗆：嘉義領不到基本薪資

▲嘉義保全公司超血汗。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義市一名彭姓保全先前在強固保全公司任職，5年來每個月上班240至252個小時，實領薪水竟然只有1萬9,000多元，換算下來時薪只有80元，氣炸向嘉義市政府投訴。

彭姓男子說明，他任職的5年間，每個月上班240到252小時，而且還有幹部職務，每個月薪水僅有2萬200元，發薪時還要扣除福利金等款項，時領只有1萬9,000多元。

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之所以選擇離職，彭男說明，因為公司沒有標到原先的社區標案，將他調到醫院的精神科病房任職，讓他無法接受，沒想到公司為了不給遣散費，以「曠職」為由要求簽立「自願離職單」。

▼彭男被逼簽立自願離職單，氣炸爆料公司。（圖／《東森新聞》）



彭男感到相當生氣，吞不下這口氣，進而向嘉義市政府投訴。嘉義市社會處勞工科試算，依照彭男的工作時數，換算下來薪資應該是30,720元，與實際領取的薪水相去甚遠。

對此，強固保全公司還辯解，嘉義的薪資水準「很難按照勞基法給付」，讓嘉義市府相當火大。嘉義市府社會處勞工科科長指出，強固公司企圖抹黑政府，以及其他嘉義地區的保全業者，合理化自己的違法行為，接下來會全面展開勞檢，若有不合勞基法規定的薪資，絕對會開罰。

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