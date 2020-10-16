嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

▲屏東縣潮州警分局中山路派出所警員陳德徽、劉峻嘉迅速找到鄭姓男子，連絡家人帶回。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

嘉義市鄭姓男子和太太發生爭吵，一氣之下摔壞手機，負氣離家搭乘火車南下屏東縣潮州鎮找友人，卻忘了手機已故障，找不到友人，太太擔心向當地派山山所報案，並央請銀行調閱先生提款資料，查出他在潮州有提款紀錄，拜託潮州警方協助找尋，潮警在3小時內在潮州火車站附近找他，連絡其妻南下接回，感激潮警讓他們一家人再度團圓。

潮州警分局中山路派出所警員陳德徽、劉峻嘉於日前執行巡邏勤務，接獲110通報，在潮州鎮信義路段（潮州火車站）附近，注意協尋一位已離家3天的男子，陳、劉兩員立即趕往附近調閱監視器，並訪視周邊住家、店鋪有無看見特徵相符的男子，正當進行店家查訪時，看見一名特徵相符的男子走在馬路，立即上前關心，並以警用電腦M-POLICE查證後，果然是要找的男子，趕緊連絡其家人。

經警方了解，李妻於3天前，和嘉義市住處和先生發生爭吵，鄭男生氣摔壞手機後離家，想到潮州朋友以前照顧他，搭乘火車南下潮州，忘記手機已被他摔壞，到潮州不知道如何連絡這位朋友，就住在火車站旁的旅館，白天到火車站等，希望能碰到朋友。

其妻十分擔心他安危，向嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所報案，並在社群網站張貼協尋訊息請求鄉親協尋未果，拜託先生持有金融卡的銀行查閱其是否有提款紀錄。銀行發現他曾於潮州火車站旁的ATM有提過款，緊急向屏東縣警局求助，潮州警方不到3小時就找到人。

警方將鄭男帶回派出所，通知其妻南下接人，期間，副所長張永忠還自掏腰包購買便當、零食給他食用，讓鄭妻很感動。

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