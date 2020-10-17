嘉義銀髮族比例全台之冠！公費流感疫苗開打DAY10「用量近一半」

▲嘉義縣流感疫苗接種成長達8成，衛生局緊急調撥並採分流及預約施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

今年公費流感疫苗接種踴躍，衛福部長陳時中16日宣布應變機制，17日起暫緩無高風險慢性病的50至64歲族群接種；而據了解，老年人比例高居全國之冠的嘉義縣，5日起開打才過2天接種量已達30520劑，創歷年新高，截至15日更已使用了6萬劑，目前衛生局未減緩搶打疫苗，改採分流限量預約管控。

受到新冠肺炎疫情心裡因素影響，民眾擔心雙重感染造成擠打，嘉義縣流感疫苗5日開打至今，較往年多出約1萬人施打，約成長8成。不過由於其他縣市也施打踴躍，採各項限縮接種策略，合約醫療機構甚至停止供貨；嘉義縣則採限量供貨方式辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛生局表示今年嘉義縣採購13萬8千多劑，目前已使用了6萬劑疫苗。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義衛生局指出，今年縣內採購13萬8千多劑，目前已使用了6萬劑疫苗，各鄉鎮市衛生所近期接種人數確實較以前多出近一倍，導致中央疫苗貨源供應不及，目前已緊急公告社區設站及合約院所採限量預約接種，民眾有需要都可以先電洽衛生所或合約院所預約接種，或是上衛生局網站查詢。

趙紋華代理局長表示，因全國需求量大，未來將盡最大努力爭取，只要疫苗一到位，將全面設站為民眾服務，目前大家可以放心，只要事前預約，都可以在流感流行高峰期（12月）如期完成接種服務。

►偷偷分享少女秘密！