一眼認出嘉義人！　網曝「3關鍵」特徵：會稍微看一下受害者

▲許多嘉義人都對雞肉飯相當講究。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多人來說，如果可以在陌生的異地遇到同鄉人，總會覺得多了一些親切感。一名網友日前就發文提問，嘉義人有沒有什麼特定行為，可以讓人第一眼就認出呢？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有不少人會從「雞肉飯」或當地獨特口味來辨別。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「如何一眼看出是嘉義人」為題發文，各國、各地的人多少都會有一些獨有特色、不同的民俗風情，因此原PO就非常在意，嘉義人到底會有什麼行為或特色，足以讓異鄉人一眼就認出呢？

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▲原PO好奇，要如何一眼認出嘉義人？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「喜歡吃白醋」、「加美乃滋」、「嘉義人吃涼麵不加美乃滋就覺得怪怪的」、「沒有白醋的涼麵真的不習慣」、「問他涼麵跟肉圓該加什麼醬」、「吃豆花加豆漿」、「買糖水豆花給他吃、問他如何」、「看身分證是否Q開頭」。

此外，也有不少網友都以「雞肉飯」為判斷標準，「在外縣市看到火雞肉飯會稍微看一下有多少受害者」、「嘉義人真的對外地雞肉飯很挑剔，我老公就是」、「不吃外地雞肉飯」、「帶他吃不是嘉義的雞肉飯，問他好不好吃」、「外地雞肉飯都是噴」。