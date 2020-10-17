怪！烤肉遭火噬「全身60%灼傷」　嘉義2男下山報案被插管搶救

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義市16日晚上發生一起民眾燒燙傷事故！一名60歲曾姓男子報案稱，自己與一名外籍移工在山上烤肉時受傷，消防到場時發現2人傷勢嚴重，速將他們送至嘉義基督教醫院，但因情況不樂觀，又再分別轉至嘉義長庚和台南成大醫院搶救，由於2人對於案發原因說法模糊，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

▲嘉義市2名男子16日晚間烤肉時疑引燃一旁瀝青，導致全身50%遭燙燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義消防16日晚間7時07分接獲報案稱，東義路上有人燒燙傷，速派員趕赴救援。救難人員到場時發現2名傷者，其中60歲曾男較嚴重，身上約60%2至3度燒灼傷，另一名年約30歲的外籍移工則是2至3度約50％燒灼傷。

據了解，曾男第一時間向消防表示自己在山上烤肉一半遭燙傷，之後又改口說是烤肉引燃一旁瀝青導致燙傷，自行開車下山時驚覺事態嚴重，才趕緊叫救護車。

救護人員一見2人傷勢嚴重，立即將他們送往嘉義基督教醫院搶救，不過因傷口面積太大，同日晚間10時許改轉至嘉義長庚及台南成大醫院插管救治。嘉義警方表示目前未接獲相關通報，但已介入調查，後續將持續釐清事故發生的真正原因。

▲▼消防獲報後速趕赴現場，發現2男子傷勢嚴重，立即將他們送往嘉義基督教醫院搶救。（圖／記者翁伊森翻攝）