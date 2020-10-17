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潑屎哥起底！曾任101保全...2年前對陳抗人士上演肉博戰

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▲▼潑屎男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莫嫌持雞屎在保護傘店內潑灑，警方發現莫嫌曾在2018年擔任101保全。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1家知名餐廳「保護傘」，16日中午遭莫姓男子持裝滿雞屎的白色水桶潑灑，整間店被灑滿雞屎，甚至還波及一旁的店員，最後遭檢察官聲請羈押禁見，事後發現莫嫌曾經在101大樓擔任保全，曾與廣場前抗議民眾發生爭執。

據了解，16日中午12時許，莫姓男子持裝滿雞屎的桶子，闖入保護傘餐廳潑灑，造成店員以及店內裝潢灑滿雞屎，最後警方在汐止住處逮捕莫嫌到案，檢察官也依逃亡、串供、滅證之虞聲押。

但莫姓男子在2018年擔任101大樓保全工作，曾與在前方廣場前與葛姓民眾發生衝突，起因在於2018年8月25日下午1時許，見葛姓男子在廣場前手持宣傳標語陳情。

莫姓男子要求葛姓男子將插設在廣場植栽區前的旗幟搬走，並手持攝影機對葛姓男子拍攝，葛男不滿莫對其拍攝，隨即拿標語紙板擋莫姓男子攝影，雙方不滿爆發口角，

雙方隨即展開肉搏戰，造成莫姓男子左手拇指擦挫傷，上腹部以及胸部有鈍挫傷葛姓男子則左眼撕裂傷以及下眼瞼血腫，但是後雙方達成和解撤告。

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