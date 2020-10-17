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獅子所長流利排灣族母語　深入原鄉反詐騙…效果好

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▲枋寮警分局獅子分駐所所長陳漢吉到該鄉獅子鄉楓林長老教會「松年大學」，進行「反詐騙」宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局獅子分駐所所長陳漢吉到該鄉獅子鄉楓林長老教會「松年大學」，進行「反詐騙」宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉原住民長輩以往易被詐騙集團利用做為人頭戶，枋寮警分局獅子分駐所所長陳漢吉10月15日受邀到該鄉獅子鄉楓林長老教會「松年大學」，進行「反詐騙」宣導，出身排灣族的他，以母語為他們說明詐騙手法，搭配有獎徵答，讓長輩們感到受益良多。

▲枋寮警分局獅子分駐所所長陳漢吉到該鄉獅子鄉楓林長老教會「松年大學」，進行「反詐騙」宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼陳漢吉反詐騙宣導、互動。

▲枋寮警分局獅子分駐所所長陳漢吉到該鄉獅子鄉楓林長老教會「松年大學」，進行「反詐騙」宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳漢吉說，鄉內長輩以往曾被詐騙集團利用來做人頭戶，而縣內其他各鄉鎮市發生的詐騙案，有假冒電信公司語音通知欠繳電話費、醫院（健保局）申請醫療補助等假冒機構（公務員）詐騙及網路拍賣（購物）解除分期付款、小額電信付款（LINE）、電話假冒親友借錢等詐騙技倆。

他在會中以生動活潑的母語，講解法律常識，搭配有獎徵答，與長輩們互動，搶答相當踴躍，收到宣導效果，。

分局長黃國源表示，促進原鄉居民參與預防犯罪，發揮社會共同防衛精神，灌輸防詐騙犯罪手法，以建設安定祥和之優質生活環境。希望能結合山區各教會神父、牧師、傳道人、負責人等人的力量，共同關心山區治安狀況、宣導正確法治觀念，提供預防犯罪資訊，進行全面性預防犯罪作為，維持原鄉樸實環境。

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