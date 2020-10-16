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昨天才進保養廠！賓士冷氣孔突冒煙　女駕駛抱子下車1秒起火驚逃

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓女子駕駛賓士載著小孩，今（16）日下午駕駛自小客車途經屏東市建國路與建民路口時，冷氣孔突然冒出黑煙，她準備將車輛停放路邊查看，車頭卻瞬間起火燃燒，由於該路口是交通要道，緊臨國中，往來用路人紛紛避開，民眾發現打電話向屏東縣消防局求援，消防人員火速趕到後，小客車已被火舌吞沒，消防人員很快拉起水線，迅速將火撲滅，起火原因警方正在調查中。

▲屏東縣政府消防局消防人員迅速將自小客車火勢撲滅 。（圖／翻攝）

▲消防員迅速將自小客車火勢撲滅 。（圖／翻攝，以下同）

▲屏東縣政府消防局消防人員迅速將自小客車火勢撲滅 。（圖／翻攝）

▲▼消防人員滅火。

▲屏東縣政府消防局消防人員迅速將自小客車火勢撲滅 。（圖／翻攝）

據悉，35歲黃姓女子下午駕駛開車載著小孩，原計畫去高雄，途經高屏大橋車輛時發生車流很大，她臨時改變主意，決定掉頭返家，下午5時23分，途經屏東市建國路與建民路口時，看到冷氣孔竄出黑煙，她感覺苗頭不對，趕緊將車輛停放在路邊，準備查看，不料，剛抱小孩下車，車頭就陷入火海，附近商家及民眾發現，撥119向消防局求援。

屏東第二消防分隊出動3輛消防車、8位消防、義消人員，由小隊長陳文川帶隊前往滅火，經12分鐘將火勢完全撲滅，幸好沒有人受傷及受困，但車頭被燒毀。

據初步了解，黃姓女駕駛的車輛是1995份的賓士轎車，昨天有進保養廠，不知為何今天冷氣孔會冒黑煙，導致車輛起火燃火燒。案由警方調查處理。

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