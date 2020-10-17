賴惠員批「年輕警察訓練不足」凍結預算　朱學恒怒轟：耍官威！

▲賴惠員。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴惠員14日於立法院審查明年度預算時，批評年輕員警訓練不足，因此凍結預算，引發議論。臉書粉專「靠北警察」也湧入大量不滿聲量，名嘴朱學恒也批評賴惠員耍官威。

賴惠員日前於內政委員會審預算時表示，台鐵年輕警員很多是受訓不足的，因此要求凍結十分之一預算，並提出專案報告檢討，當下鐵路局副局長回應委員，「一定加強改進，請給我們一次機會」，結果賴惠員卻說，「警政署男人講話都不算數，我給了好多次機會，我是執政黨議員，我不願意動你們預算，我不願意刁難你們，但這些年輕警員，真的丟進我們政府面子。」

這段質詢4分多中的質詢影片引來許多員警強烈不滿，朱學恒也在臉書批評，有你這種不分青紅皂白耍官威的立委簡直是選區之恥，雖說台南派個西瓜也選上，但麻煩鄉親們選個像樣一點的西瓜，好歹要拿出來給全國看，這種程度實在讓人笑到想哭。

一位即將離職的警察、作家「條子鴿」也在臉書向賴惠員喊話，請您拿出實質證據，證明鐵路警察紀律不佳、勤務廢弛，有圖有真相，這道理，幼兒園的孩童都懂，相信您更明白，不若，請您向鐵路警察道歉，並立刻恢復原額預算。

對於凍結預算爭議引發討論，賴惠員也透過臉書表示抱歉，她強調，「我並沒有刪除預算，而是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結少部分預算，來善意提醒員警執勤應更加嚴謹。」

賴惠員表示，派駐各台鐵車站及高鐵車站的警察，不僅站在維護民眾安全的第一線，派駐台北車站的員警更是代表國家門面，經過去年鐵路警察李承翰傷亡事件後，希望能引以為鑑，透過警政署加強員警執勤態度與基礎訓練，提醒員警值勤時應注意四方、保持警戒，讓警察有能力保護自己也捍衛旅客安全，期望能夠提升警察正面形象與執勤效能，希望大家共同為警界努力。