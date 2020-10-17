力挺鐵警！葉毓蘭曝有綠委要刪警察獎金　陳家欽「一句話」擋掉

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴惠員14日於立法院審查明年度預算時，批評年輕員警訓練不足，經常看到鐵路警察在執勤時滑手機，因此凍結預算，引發基層員警不滿。對此，國民黨立委葉毓蘭於臉書開直播聲援基層員警，認為賴惠員不瞭解警察工作，很多警察是在用手機聯絡公務，也另外透露當天還有其他綠委要刪警察獎金預算。

內政委員會日前審查警政署相關預算，賴惠員對35案「警察人力維持民眾安全的部分」，認為鐵路警察的受訓是不足的，經常在搭火車、高鐵的時候看到值勤警察滑手機，因此要求專案報告，凍結預算時分之一。

對此，葉毓蘭同意賴惠員所說的值勤態度，但是看到同仁滑手機就要用凍結預算懲處，這完全不了解基層員警執行公務的需求。

葉毓蘭表示，警察的工作經常要溝通，可能大家都覺得警察用無線電，但是無線電範圍只侷限在平面，像是台北車站三鐵共構的建築，有些地方無線電是收不到訊號的，所以絕大多數大家看到警察在滑手機，其實都是在處理公務。

葉毓蘭還原審預算當天的狀況，理論上在野黨應該是要刪政府預算，「但我跟陳玉珍還有其他國民黨立委，都在保護警察預算」，那天還有其他民進黨立委要刪警政業務，其中一個是刪除3億9千萬獎金預算，要凍1千萬，還要減列400萬，認為這筆預算重複編列，浪費公帑。

不過葉毓蘭說，當下大家都在求情，後來警政署長陳家欽也表示，如果要砍預算的話，可以砍他的特支費，但這些是給基層員警的獎金，事後該名委員也懸崖勒馬併案凍結，而陳家欽的一席話，也讓葉毓蘭非常感動，大讚他很豪氣。

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者湯興漢攝）