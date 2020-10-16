文大推廣部3年收6億！2.7億歸華岡基金會　教育部怒告發結果出爐

▲文化大學董事會被控把推廣部學費3年6億都轉給華岡基金會，涉嫌背信案，北檢處分不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

文化大學在2013年到1016年間，靠推廣部招生收了約6億元學費，卻只留下3000多萬元的行政費用，剩下都進入華岡基金會，教育部認為大學提供教室等資產幫基金會賺錢不合理，告發董事長張鏡湖、董事張冠群、袁興夏等人涉嫌背信，但台北地檢署認為，2個單位早已簽訂「人才培育合約書」合作30年，查無不法，16日處分不起訴。

文化大學從2018年鬧出校長雙包案，分別由張鏡湖、張冠群為首的2派董事正式反目，雙方人馬互控多起官司，直到2019年張鏡湖過世為止。目前仍有不少官司在訴訟中，而一連串文化校務紛爭的起源，就是這件學校與華岡基金會的推廣課程收益分配。

▲已過世的文化大學董事長張鏡湖。（圖／資料照）

教育部發現，文化大學打著學校推廣部名義，對外招生，但實際上，上課師資不符合《大學法》規範，且學校付出資產成本開課，只留下約5%學費作為行政支出成本，其他幾乎全都轉給華岡基金會，因此告發張鏡湖、張冠群等董事會成員；張鏡湖也以文化大學名義，控告華岡基金會執行長張冠群等人，涉嫌利用基金會和旗下子公司掏空學校。

檢察官調查，文化大學和華岡基金會，都是由張鏡湖的父親、前教育部長張其昀所創，張鏡湖接手兼任文化大學與華岡基金會董事長，原本和張冠群等人分工，由張鏡湖負責校務，張冠群以執行長身分處理基金會業務，並簽訂「人才培育合約書」，由基金會辦課，文化大學推廣部負責招生、代收費、開立收據。

北檢認為，學校和基金會合作模式持續20、30年，因學校本身無法提供足夠師資開課，因此簽訂人才培育合約，交由基金會負責，張鏡湖同時身兼雙方董事長，也應該清楚其中緣由，全案查無背信等不法情事，因此處分9名被告都不起訴。

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