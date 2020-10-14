他躲友善廁所偷拍...「怎麼是壯男」狂刪照！被壓在地上等警察

▲男子躲性別友善廁所偷拍不成，反被壯男壓制報警。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子上個月到松山區某間日式賣場時，躲在性別友善廁所隔間內，伺機把手機舉起來，伸到隔壁偷拍他人如廁畫面，結果收回手機發現，剛拍到的是壯碩男人，陳男趕緊刪照，不過被害人已經發現遭偷拍，把陳男壓制在地報警處理，儘管陳男喊冤從來沒想要拍男生，14日仍被台北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴。

這起烏龍偷拍案發生在松山區某活動中心樓下的日式賣場，陳姓男子以為走進不分男女的性別友善廁所，可輕易拍到異性如廁，因此潛伏在其中1個隔間內，聽到隔壁有人進入使用的聲音，因為陳男身材比較矮小，只能伸長手臂，越過隔間，把手機鏡頭對著下方猛拍，等收回手機，發現拍到身材比他高大的男人，自己也嚇到。

此時被害人早已察覺，跑到陳男所在隔間拍門，等門一開，就將陳男壓制在地並報警，警察在陳男手機垃圾桶中，發現剛被刪除的壯男如廁照，將陳男依現行犯送辦，雖然陳男頻頻喊冤，稱自己目的是拍女生，不是男生，檢察官認為無論受害人性別，陳男已觸犯無故竊錄他人非公開之活動，或身體隱私部位的妨害秘密罪嫌。

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