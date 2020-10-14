情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

▲林姓女子與男友分手時發現，當初2人目標一起存錢的共同帳戶，被男友盜用30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

周姓男子與林姓女子交往時一起開了共同帳戶，雖然戶頭是林女名字，但存摺與提款卡都由周男保管，林女每月則會交出1萬至1萬3000元不等現金，怎料期間周男竟興起貪念，將女友存的錢占為己有，林女直到分手時才發現帳戶裡頭根本沒存錢，氣炸提告。新北地院近日判決出爐，判周男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

周男與林女交往後，雙方以口頭約定開一個情侶帳戶，且為求方便，林女直接將自己的郵局存摺與提款卡交給男友保管，而她自2014年12月起至2017年9月，每月都會把收入中的1萬元至1萬3000元拿出，交給男友存入帳戶，怎料期間周男竟興起貪念，從2015年12月開始都會將女友交的錢挪為己用，22個月下來侵占約30萬元。

林女欲與周男分手時，才驚覺自己苦存22月的錢全遭奪走，氣憤至警局提告要求返還。新北地院審理時周男坦承錯誤，法官根據雙方最初簽立的手寫契約，認定他犯行屬實，但衡量他至今仍未賠償林女，30萬也未還一毛錢，審結依侵占罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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