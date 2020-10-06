張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

▲資深藝人張魁長子張覺引，涉嫌設局擄走涂姓友人後，冒領他的名牌包，北院日前依侵佔罪判刑8月。（圖，資料照／記者林世文攝）

記者羅志華／台北報導

藝人張魁長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引，於2018年7月間，涉嫌設局讓黑道擄走涂姓友人，又將涂男遺留在咖啡廳、內含現金及信用卡的名牌包拿走，北院日前依侵占罪，判張覺引8月徒刑。

涂姓男子於審理中表示，案發時張覺引聊到一半說要去廁所，不料一下子就衝進3、4個人將他擄走，直到警方隔天救他出來，他打電話回咖啡廳，才知道包包被張覺引拿走了，包裡有現金25萬、信用卡、金融卡、悠遊卡、甩棍，及兩支名表等物品。

張覺引否認犯罪，稱名牌包是他的，當天涂男被擄走後，他為了協助警方調查，離開時很倉促，且涂男對包包裡的東西，前後講的不一樣，控訴並不實在。

但咖啡廳老闆證稱，當時警方來現場了解，花了一點時間，張覺引還先到櫃台買單才跟警察離開，並沒有很匆忙，之後整理桌面時，發現有個名牌包留在現場，才先將包收起來，直到接近打烊時，張覺引才回來說要拿包，且隔天還打來要求把店內監視器畫面洗掉。

法院審酌涂男提出的照片、名牌包型號，以及信用卡掛失紀錄，再考量涂男當時被擄的情境、審理中又通過測謊，反而是張覺引明明有充分時間整理，卻宣稱一開始來不及拿名牌包、連跟咖啡廳老闆交代一聲都沒有就離開，甚至還要求刪除店內的監視器，認定張覺引騙咖啡廳老闆拿名牌包，依侵佔罪判刑8月。

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