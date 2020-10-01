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女員工16個月挪走公司1948萬！爽買香奈兒、愛馬仕精品下場曝光

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▲▼貴婦。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓女員工偷偷侵占公司款項，把錢匯到個人帳戶還拿去買一堆精品，過了貴婦癮最後被抓包法辦。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

台灣女裝「MO-BO」（米果服飾）一名女員工花了16個月，挪走公司1948萬進自己還有父母的戶頭裡，並拿這些錢去買了多達42件國際精品，包括香奈兒、愛馬仕、LV、Dior等知名品牌，藉此體驗貴婦癮，最後被公司抓包並提告，女員工被依詐欺、洗錢罪起訴，還害其父母被當共犯查辦。

▲▼精品。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲楊女拿公司錢購買知名精品，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

起訴書指出，30多歲的楊姓女員工負責處理客戶退換貨以及退款的職務，卻從2016年7月開始，在建立客戶退款的Excel資料時，楊女偷偷增加帳戶，再告知公司的會計，將退款匯入其指定的帳戶，16個月來總共坑了公司1948萬7621元。

到了2017年11月，米果廖姓負責人發現帳戶異常，質問楊女，楊女乖乖認罪，米果也對其提告，而楊女的父母也被當作共犯查辦。當時楊女的父母表示，楊女的孩子才3歲，平時都是他們兩老照顧，某日收到戶頭多了20來萬，以為是女兒的孝親、撫育費。

▲▼精品。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢方調查發現，楊女將侵占的款項拿去買了42件精品，包括香奈兒的耳環、卡蒂兒的手環等等，還有Louis Vuitton、Dior、Gucci、等知名品牌的裝飾品。

這些精品於2019年1月8日被拍賣，其中9件以194萬元賣出，其餘33件則保存在倉庫。新北檢日前依詐欺取財、洗錢等罪將楊女起訴，並建請法院沒收犯罪所得1948萬元，還有剩餘33件沒有賣出的精品。楊女爸媽則因不知情而不起訴。

▲▼精品。（圖／記者陳雕文翻攝）

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