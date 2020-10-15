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台灣工黨涉政治獻金案　創黨人遭搜索3萬交保

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▲▼台灣工黨創黨主席謝正一 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣工黨創黨主席謝正一認為自己批評時政而遭約談整肅。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

創黨27年的台灣工黨，遭檢舉未向監察院申報政治獻金專戶，就對外收取捐贈，台北地檢署昨天指揮調查局，搜索工黨黨部，以及創黨人謝正一住處，晚間經檢察官複訊後，深夜依違反《政治獻金法》，諭令謝正一以及現任黨主席宴揚清，婦女部副主任何秋葺3人，各3萬元交保候傳，謝氣憤認為自己是因批評時政而遭壓制。

台灣工黨在2003年創立，創黨人謝正一擔任2屆主席，現任的第3屆主席宴揚清，同時也是2000年大選時的高雄市一選區候選人，何秋葺則是屏東第二選區候選人，另外台灣工黨也在新北市推出連石磊參選第七選區，但最後都落選。

檢調獲報，台灣工黨這次參與立委選舉，並未依法向監察院申報政治獻金專戶，就自行對外收受捐獻，涉嫌違反《政治獻金法》，因此在15日兵分多路搜索約談前、後任黨主席及何秋葺，連石磊則已過世，未在約談名單。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣工黨主席晏揚清3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

謝正一晚間辦完交保手續受訪時，氣憤表示自己因批評執政黨而遭壓制，「我從戒嚴令走過來，國民黨也沒有這樣對我啊，民進黨怎麼可以指使公家人員整肅異己」，謝並表示，台灣工黨參選經費，都是他自己省吃儉用下來的，「目的就是要掛上選舉公報；至少歷史有記錄我台灣工黨主張九二共識，堅持中華民國憲法，我反對你共產黨的一黨專政」。

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