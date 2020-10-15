　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲結婚,新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「魯蛇」上網抱怨未婚妻在喜宴前2周劈腿，女方提告妨害名譽後上吊身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子今年初用化名「魯蛇」在網路po文「輸慘了」，抱怨從醫的未婚妻在喜宴前2周，和小開出遊巴黎，還附上2人親密影片，指未婚妻從事特種行業、曾墮胎，未婚妻不堪受辱提告後，不幸在今年4月被發現上吊身亡，台北地檢署檢察官認為，即使張男po文內容是真的，也只是個人私德，超過言論自由保障的紅線，依加重誹謗罪起訴張男。

張男2020年1月間，分別在臉書《爆料公社》、PTT論壇po出上千字長文，一開始就指控，在知名大型教學醫院任職的未婚妻，在2019年9月、訂好的喜宴日期前2周，說要去巴黎出差，張男想同行被拒，仍因擔心未婚妻安全跟去，結果在巴黎街頭目擊未婚妻和其他男人調情。

▲結婚,新娘,新郎,新人（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張男自爆未婚妻曾在特種行業工作、墮過胎等私德往事。（圖／取自免費圖庫Pexels）

張男爆料，未婚妻和醫院小開同遊巴黎後，2人分手不結婚了，雖然張男自稱和小開比起來，「家世背景輸了一大截，像個魯蛇，但我仍抱一絲希望盼她回頭」，卻又像在報復一樣，細數未婚妻過去曾在特種行業上班、墮過胎、介入他人家庭，最後附上未婚妻和小開在巴黎街頭親密影片。

這篇「輸慘了」文章一出，立刻吸引大批網友回應留言，未婚妻得知後，控告張男涉嫌妨害名譽、妨害秘密等多項罪名，未婚妻的現任老公也指控，張男不知從何處得到他的住址，把喜宴取消後剩下的喜餅、喜帖、婚紗照等東西都寄到他家，涉嫌違反《個資法》。

▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲未婚妻被發現在家中自殺身亡，但未留下遺書，無從得知原因。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

張男在未婚妻提告後，出庭情緒冷靜，並無特殊異狀，沒想到就在檢察官仍在調查全案始末，女方家人在4月間發現，她在家中上吊身亡，檢警相驗排除外力介入，應為自殺，但現場沒有留下遺書，無法得知輕生原因。

而張男到案時，堅稱自己在網路上講的都是事實，但檢察官認為，雖然言論自由保障不處罰真實言論，但法律明文，與公共利益無關的私德，不在保障範圍內，且張男文中雖沒點出未婚妻姓名，但別人可以從職業，以及影像，辨識出特定身分，因此依加重誹謗罪嫌起訴張男。

另外張男在巴黎街頭公開場合拍攝影片，不涉妨害秘密；未婚妻的丈夫收到大批喜宴取消剩下的物品，無法證明受到何種損害，張男被控違反《個資法》部分，不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

跟監新光公主有罪確定　華南王子林知延提前親繳罰金1萬5

他躲友善廁所偷拍...「怎麼是壯男」狂刪照！被壓在地上等警察

機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
老公寓「30年6房客全上吊亡」！　房仲爆：都死在同位置
隔夜菜藏致命危機！ 　外食這「2種菜」千萬別打包
快訊／萬華3人屋內輕生！　1女無生命跡象
李妍憬猛拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！　當場走光
撐不住！　innisfree東區旗艦店要撤了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

快訊／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

不想拉別人陪葬！聯結車駕駛台76暴斃　死前用盡力氣自撞護欄

警察站大門口乘機A走民眾遺失物1萬8千餘元　二審判刑2年

抗拆部落屋自焚！「彩繪爺爺」災後打造藝術村...喚起思鄉情

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

台南這所幼兒園「不過萬聖節」！6大理由曝光　家長一面倒全讚爆

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

快訊／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

不想拉別人陪葬！聯結車駕駛台76暴斃　死前用盡力氣自撞護欄

警察站大門口乘機A走民眾遺失物1萬8千餘元　二審判刑2年

抗拆部落屋自焚！「彩繪爺爺」災後打造藝術村...喚起思鄉情

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

台南這所幼兒園「不過萬聖節」！6大理由曝光　家長一面倒全讚爆

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

全台最潮馬桶！無敵海景夕陽餘暉　因《消失的情人節》成朝聖地

日本Lawson「環保杯蓋」減少浪費！文青風設計有巧思　讓咖啡變好喝

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

真的請到「雙金大來賓」！　《3國智》巨星身分揭曉：拼了…網全嗨翻

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

117片「口罩網美牆」炫炸！7款新色一次曝光　網暴動敲碗：全包了

五人制棒球台體大搶頭香報名奪冠　郭勇志分享秘訣

北韓飛彈威脅世界！美韓兩國卻因「這問題」鬧翻...記者會遭取消

社會熱門新聞

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

4歲女童遭棄屍！涉案母又要當媽了「懷孕6月」聲請停押

嘉義惡火！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

違建今開拆　出動250警力

即／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

更多熱門

相關新聞

沒有愛情「活不了」星座Top 3

沒有愛情「活不了」星座Top 3

許多人都把戀愛當成是生活中很重要的一部分，一旦失戀或是單身，就好像失去目標，整個人的重心再也找不到，或許這是一種與生俱來的性格特點，從星座角度來觀察，現在就揭曉「沒有愛情活不了」的3大星座！

評李佳芬「愛錢愛權」　名嘴挨告

評李佳芬「愛錢愛權」　名嘴挨告

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

想買二手PS4！他請女友「墊付」遭拒怒提分

想買二手PS4！他請女友「墊付」遭拒怒提分

網友爆永康南下路段雷射筆亂照

網友爆永康南下路段雷射筆亂照

關鍵字：

爆料未婚妻加重誹謗分手劈腿特種行業私德言論自由

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

A片驚見女兒是主角！案情神展開

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面