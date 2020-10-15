魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

▲「魯蛇」上網抱怨未婚妻在喜宴前2周劈腿，女方提告妨害名譽後上吊身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子今年初用化名「魯蛇」在網路po文「輸慘了」，抱怨從醫的未婚妻在喜宴前2周，和小開出遊巴黎，還附上2人親密影片，指未婚妻從事特種行業、曾墮胎，未婚妻不堪受辱提告後，不幸在今年4月被發現上吊身亡，台北地檢署檢察官認為，即使張男po文內容是真的，也只是個人私德，超過言論自由保障的紅線，依加重誹謗罪起訴張男。

張男2020年1月間，分別在臉書《爆料公社》、PTT論壇po出上千字長文，一開始就指控，在知名大型教學醫院任職的未婚妻，在2019年9月、訂好的喜宴日期前2周，說要去巴黎出差，張男想同行被拒，仍因擔心未婚妻安全跟去，結果在巴黎街頭目擊未婚妻和其他男人調情。

▲張男自爆未婚妻曾在特種行業工作、墮過胎等私德往事。（圖／取自免費圖庫Pexels）

張男爆料，未婚妻和醫院小開同遊巴黎後，2人分手不結婚了，雖然張男自稱和小開比起來，「家世背景輸了一大截，像個魯蛇，但我仍抱一絲希望盼她回頭」，卻又像在報復一樣，細數未婚妻過去曾在特種行業上班、墮過胎、介入他人家庭，最後附上未婚妻和小開在巴黎街頭親密影片。

這篇「輸慘了」文章一出，立刻吸引大批網友回應留言，未婚妻得知後，控告張男涉嫌妨害名譽、妨害秘密等多項罪名，未婚妻的現任老公也指控，張男不知從何處得到他的住址，把喜宴取消後剩下的喜餅、喜帖、婚紗照等東西都寄到他家，涉嫌違反《個資法》。

▲未婚妻被發現在家中自殺身亡，但未留下遺書，無從得知原因。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

張男在未婚妻提告後，出庭情緒冷靜，並無特殊異狀，沒想到就在檢察官仍在調查全案始末，女方家人在4月間發現，她在家中上吊身亡，檢警相驗排除外力介入，應為自殺，但現場沒有留下遺書，無法得知輕生原因。

而張男到案時，堅稱自己在網路上講的都是事實，但檢察官認為，雖然言論自由保障不處罰真實言論，但法律明文，與公共利益無關的私德，不在保障範圍內，且張男文中雖沒點出未婚妻姓名，但別人可以從職業，以及影像，辨識出特定身分，因此依加重誹謗罪嫌起訴張男。

另外張男在巴黎街頭公開場合拍攝影片，不涉妨害秘密；未婚妻的丈夫收到大批喜宴取消剩下的物品，無法證明受到何種損害，張男被控違反《個資法》部分，不起訴。

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