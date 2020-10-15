　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳去年10月23日在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄後，仍未來台投案，右方為牧師管浩鳴。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

針對港男陳同佳「赴台投案」，陸委會副主委兼發言人邱垂正15日指出，士林地檢署已收到委任律師的遞狀，惟本案基於事實調查之所需，港府應務實回應，早先我方提出之「司法互助請求」，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

邱垂正重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

據了解，協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨赴台灣駐港辦事處，疑辦理簽證但被拒收；由於過往陸委會強調陳同佳投案需聯繫台港警方的「單一聯繫窗口」、若赴駐港辦事處「遞件申請」，將依法處理，但最後仍回歸台港政府「司法互助」的大前提，有媒體質疑陸委會「政治算計凌駕司法正義。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對此，邱垂正強調，回到問題初衷，政府目標非常明確，就是實現司法正義，早日還給被害家屬公道，嚴正駁斥所謂「政治算計凌駕司法正義」的不實說法。

他說，在這件案子上，香港政府於法於情於理，都有責任和義務扮演更積極的角色，再次呼籲雙方政府能「坐下來好好的談」。邱垂正表示，有看到港方保安局的說法，我方強調要求港方應負起本案應有責任，盡速與我商討解決之道。

港男陳同佳前年在台灣殺害女友潘曉穎，返回香港後因洗黑錢罪入獄，於去年10月刑滿出獄，港方傳出他承諾將赴台灣自首（投案）面對司法，但出獄至今已近一周年，卻尚未來台。

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

為此，我陸委會過去強調，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，電話號碼為02—27535440，但經過一年，均無收到對方的具體訊息。

香港方面，香港保安局長李家超7日說，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。但我方認為港府既未回應我司法互助要求，自稱代理人的管浩鳴「牧師」非「律師」，更無代理權，雙方僵持不下。

日前，在受害者母親潘曉穎出面喊話後，陳同佳才開始有了動作，他首先公布了一段錄音檔，強調自己赴台意願未改變，並請了台灣的律師協助聯繫司法警察機關，遞交相關陳狀。

10月14日下午4時，《香港01》報導，管浩鳴現身位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他「拿著一疊文件和護照」，相信是為陳同佳及他本人申請赴台簽證。但管事後說，暫時無法回答問題，有進一步消息再通知。

惟有港媒後續報導，稱台灣陸委會駐港辦人員拒絕了管浩鳴的申請，要求他應與台灣建立的「單一投案窗口」聯繫。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄賓士E250衝入海！　40歲男駕駛無生命跡象
殷琦宣布懷孕5個月！　公開給肚中兒一封信
遠雄、東森強強聯手「ET賞屋節」　首播進線滿檔創佳績
中華電iPhone 12資費方案出爐！手機0元帶回家
長灘島「一條線」被酸爆！她火大全面開吉　結果曝光
小港飛東沙島飛機「遭香港要求返航」：飛經區域有危險活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」　速度不到南韓的一半　

8歲女童蛀牙拖1年！　害腦內「長大膿腫」...父母知真相急後悔

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議！正與11地協商「不包含台灣」

鬥前妻爆氣！正宮冷眼「扔2歲兒進垃圾桶」跑掉　他腳沾屎不敢哭

結婚一半新郎「聽見叫喊聲」跑掉！　大家卻喊嫁對人了

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」　速度不到南韓的一半　

8歲女童蛀牙拖1年！　害腦內「長大膿腫」...父母知真相急後悔

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議！正與11地協商「不包含台灣」

鬥前妻爆氣！正宮冷眼「扔2歲兒進垃圾桶」跑掉　他腳沾屎不敢哭

結婚一半新郎「聽見叫喊聲」跑掉！　大家卻喊嫁對人了

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

UA礦物科技修復裝備　「Recover Fleece」系列服飾溫暖上架

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

血腥黑寡婦喪失幼子親權！挫骨揚灰前夫分30袋棄屍　至今仍找不回

安妮超迷信　算命師一句話直接掰了論及婚嫁男友

吃得到漢堡、義大利麵　全新蔬食品牌「Vegan Amore蔬慕」進駐京站

手頭多1000萬想投資！　內行人給「3方向」：買就對了

新手必看！裝修前「五大基本功」不花冤望錢

比熊還大！他每天狂澆水施肥...種出1065公斤「霸王級南瓜」

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

酒醉女倒路邊！2男擄人「強行嘿咻」　下場慘曝

婚禮ing新郎突狂奔離場　網一面倒狂讚：嫁他！

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

研究生實驗室上吊身亡　千字文痛訴絕望3年

網紅花10萬隆鼻　鼻頭歪扭變形毀容

父亡後母照顧！女國一生「絕望29F跳下」慘死

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

假警真淫蟲！逼女繳5萬罰款後硬上　下場出爐

16歲少女未讓路　遭車撞圍毆「校服滿腳印」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

人民日報刊：若戰事爆發罪魁禍首必是台獨

更多熱門

相關新聞

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議

香港商務及經濟發展局局長邱騰華15日表示，香港已與新加坡就建立雙邊「旅遊泡泡」達成原則性協議，旅客只要持病毒檢測陰性的證明，就能搭乘特定航班前往目的地，不用接受強制檢疫與居家隔離，行程也不受限制。

港府：不可能違法提供台灣陳同佳案證據

港府：不可能違法提供台灣陳同佳案證據

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

來自星星的證人 司法不能輕忽證據法則 枉殺無辜｜行動法庭 第90集

來自星星的證人 司法不能輕忽證據法則 枉殺無辜｜行動法庭 第90集

寵物移民卡關　港人來台與愛龜分離

寵物移民卡關　港人來台與愛龜分離

關鍵字：

陳同佳陸委會兩岸香港司法互助反修例反送中香港人李家超管浩鳴香港保安局

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面