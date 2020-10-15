陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

▲陳同佳去年10月23日在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄後，仍未來台投案，右方為牧師管浩鳴。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

針對港男陳同佳「赴台投案」，陸委會副主委兼發言人邱垂正15日指出，士林地檢署已收到委任律師的遞狀，惟本案基於事實調查之所需，港府應務實回應，早先我方提出之「司法互助請求」，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

邱垂正重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

據了解，協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨赴台灣駐港辦事處，疑辦理簽證但被拒收；由於過往陸委會強調陳同佳投案需聯繫台港警方的「單一聯繫窗口」、若赴駐港辦事處「遞件申請」，將依法處理，但最後仍回歸台港政府「司法互助」的大前提，有媒體質疑陸委會「政治算計凌駕司法正義。」





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對此，邱垂正強調，回到問題初衷，政府目標非常明確，就是實現司法正義，早日還給被害家屬公道，嚴正駁斥所謂「政治算計凌駕司法正義」的不實說法。

他說，在這件案子上，香港政府於法於情於理，都有責任和義務扮演更積極的角色，再次呼籲雙方政府能「坐下來好好的談」。邱垂正表示，有看到港方保安局的說法，我方強調要求港方應負起本案應有責任，盡速與我商討解決之道。

港男陳同佳前年在台灣殺害女友潘曉穎，返回香港後因洗黑錢罪入獄，於去年10月刑滿出獄，港方傳出他承諾將赴台灣自首（投案）面對司法，但出獄至今已近一周年，卻尚未來台。

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

為此，我陸委會過去強調，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，電話號碼為02—27535440，但經過一年，均無收到對方的具體訊息。

香港方面，香港保安局長李家超7日說，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。但我方認為港府既未回應我司法互助要求，自稱代理人的管浩鳴「牧師」非「律師」，更無代理權，雙方僵持不下。

日前，在受害者母親潘曉穎出面喊話後，陳同佳才開始有了動作，他首先公布了一段錄音檔，強調自己赴台意願未改變，並請了台灣的律師協助聯繫司法警察機關，遞交相關陳狀。

10月14日下午4時，《香港01》報導，管浩鳴現身位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他「拿著一疊文件和護照」，相信是為陳同佳及他本人申請赴台簽證。但管事後說，暫時無法回答問題，有進一步消息再通知。

惟有港媒後續報導，稱台灣陸委會駐港辦人員拒絕了管浩鳴的申請，要求他應與台灣建立的「單一投案窗口」聯繫。

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