　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲港女命案，死者母親，陳同佳（圖／記者屠惠剛攝、路透）

▲港女命案，死者潘曉穎母親（左）、疑犯陳同佳。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

記者陳政錄／台北報導

港男陳同佳2018年在台灣殺害女友潘曉穎後，至今未能來台投案，面對台灣、香港兩地政府就「司法互助」僵持不下，潘曉穎母親15日致信陸委會主委陳明通，希望能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

潘曉穎母親表示，女兒被殺案件，「是一宗最轟動港台的嚴重案件」，她在台灣慘遭殺害、棄屍荒野、屍骨不存及一屍兩命，兇案發生至今發生兩年多,疑兇陳同佳一直逍遙法外，現時他身在香港，由警方安排入住安全屋，「他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓曉穎可以沉冤得雪，是我們一家人的盼望。」

▲▼潘曉穎父母今天下午，向陸委會主委陳明通發公開信。（圖／翻攝自潘曉穎母親通發予媒體內容）

▲潘曉穎父母今天下午，向陸委會主委陳明通發公開信。（圖／翻攝自潘曉穎母親通發予媒體內容）

她說，陳同佳出獄近一年了，他去年10月23日出獄時承諾會去台灣投菜，但至今近一年了仍未動身，令我們十分疑惑困擾，近日台灣當局多次就陳同佳赴台的安排發話，我們衷心希望事件能有進展。

潘曉穎母親說，陳同佳既然是女兒命案的最大嫌疑人，此案又涉殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動來台投案，是法義得以彰顯的證明，「我們懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。」

潘母最後說，「我們時常都思念女兒，我們每天過著度日如年的生活，受到極大的精神壓力」、「見證女兒討回公道，是我們能夠支持至今的唯一原因。」期待盡快收到陸委會主委陳明通的回覆，最後署名「痛失唯一女兒的父母親 潘爸爸，潘媽媽」。

▲▼陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持，背板換新。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會與港府就陳同佳投案一事的司法互助、警務合作事宜，僵持不下。（圖／記者陳政錄攝）

針對陳同佳來台投案，自稱協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨出現在台灣駐香港辦事處，疑辦理簽證但被拒收，另香港保安局長李家超7日表示，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。

陸委會發言人邱垂正15日下午回應稱，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
颱風「沙德爾」恐生成！這天起雨彈連炸3天　降雨熱區曝
人妻愛上70歲「老王」！咻進摩鐵激戰自拍　夫崩潰出手了
快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」！列車延誤
不想拉別人陪葬！聯結車駕駛「台76暴斃」　死前用盡力氣自撞護
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

對岸慶光復節　陸委會提《開羅宣言》：台灣是歸還給中華民國！

淘寶台灣退出後...下一個是蝦皮？　陸委會：歡迎合法經營

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」　速度不到南韓的一半　

8歲女童蛀牙拖1年！　害腦內「長大膿腫」...父母知真相急後悔

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議！正與11地協商「不包含台灣」

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

超貪師傅晚間通水管喊價1萬5　人夫想請他走秒降半價：6千可

潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

對岸慶光復節　陸委會提《開羅宣言》：台灣是歸還給中華民國！

淘寶台灣退出後...下一個是蝦皮？　陸委會：歡迎合法經營

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」　速度不到南韓的一半　

8歲女童蛀牙拖1年！　害腦內「長大膿腫」...父母知真相急後悔

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議！正與11地協商「不包含台灣」

買不到TOPGUN畢業生專屬錶別氣　IWC特別版一樣帥翻

《艾蜜莉在巴黎》帥鄰居是性感廚師　看完他的5個迷人地方，還不愛爆

冷血魔鬼深夜25刀刺死前女友　完事後煮食大腦和內臟

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

告白失敗活該！專家2點打槍「超壓迫求愛」行為：打槍率超高

明星兒輕生逝4年…媽為他親手做生日蛋糕　「依然想你」告白惹鼻酸

中職／統一、富邦激戰白熱化　爭冠劇本各自寫

羅雲熙躲辦公桌下狂野激吻！《半糖》尺度網害羞：成年人畫面

日職／羅德主力確診因外出用餐？　球團解釋沒有違反規定

影／不用研究基本面！短線操作「大賺20%↑」　精準挑對強勢股

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

酒醉女倒路邊！2男擄人「強行嘿咻」　下場慘曝

婚禮ing新郎突狂奔離場　網一面倒狂讚：嫁他！

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

研究生實驗室上吊身亡　千字文痛訴絕望3年

網紅花10萬隆鼻　鼻頭歪扭變形毀容

父亡後母照顧！女國一生「絕望29F跳下」慘死

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

16歲少女未讓路　遭車撞圍毆「校服滿腳印」

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

假警真淫蟲！逼女繳5萬罰款後硬上　下場出爐

山西財大爆諾羅病毒集體感染

人民日報刊：若戰事爆發罪魁禍首必是台獨

更多熱門

相關新聞

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

10月25日為台灣光復節，國民黨主席江啟臣說，在中共當局擴大慶祝的同時，民進黨卻讓光復節在台灣逐漸被遺忘，陸委會發言人邱垂正15日強調，中共是企圖以此營造台灣回歸祖國、兩岸一中的假象，是不折不扣的統戰活動，呼籲國人不要參加。

淘寶台灣退出　陸委會：歡迎合法經營

淘寶台灣退出　陸委會：歡迎合法經營

陸委會：還有48名台人在大陸失聯

陸委會：還有48名台人在大陸失聯

陳同佳投案　陸委會要求港府負責

陳同佳投案　陸委會要求港府負責

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議

香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議

關鍵字：

陳同佳潘曉穎潘曉穎母親陸委會兩岸香港司法互助反修例反送中香港人李家超管浩鳴香港保安局

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面