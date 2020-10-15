潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

▲港女命案，死者潘曉穎母親（左）、疑犯陳同佳。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

記者陳政錄／台北報導

港男陳同佳2018年在台灣殺害女友潘曉穎後，至今未能來台投案，面對台灣、香港兩地政府就「司法互助」僵持不下，潘曉穎母親15日致信陸委會主委陳明通，希望能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

潘曉穎母親表示，女兒被殺案件，「是一宗最轟動港台的嚴重案件」，她在台灣慘遭殺害、棄屍荒野、屍骨不存及一屍兩命，兇案發生至今發生兩年多,疑兇陳同佳一直逍遙法外，現時他身在香港，由警方安排入住安全屋，「他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓曉穎可以沉冤得雪，是我們一家人的盼望。」

▲潘曉穎父母今天下午，向陸委會主委陳明通發公開信。（圖／翻攝自潘曉穎母親通發予媒體內容）

她說，陳同佳出獄近一年了，他去年10月23日出獄時承諾會去台灣投菜，但至今近一年了仍未動身，令我們十分疑惑困擾，近日台灣當局多次就陳同佳赴台的安排發話，我們衷心希望事件能有進展。

潘曉穎母親說，陳同佳既然是女兒命案的最大嫌疑人，此案又涉殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動來台投案，是法義得以彰顯的證明，「我們懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。」

潘母最後說，「我們時常都思念女兒，我們每天過著度日如年的生活，受到極大的精神壓力」、「見證女兒討回公道，是我們能夠支持至今的唯一原因。」期待盡快收到陸委會主委陳明通的回覆，最後署名「痛失唯一女兒的父母親 潘爸爸，潘媽媽」。

▲陸委會與港府就陳同佳投案一事的司法互助、警務合作事宜，僵持不下。（圖／記者陳政錄攝）

針對陳同佳來台投案，自稱協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨出現在台灣駐香港辦事處，疑辦理簽證但被拒收，另香港保安局長李家超7日表示，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。

陸委會發言人邱垂正15日下午回應稱，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

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