吳怡農遭批渣男　朱立倫緩頰：馮世寬心直口快

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台中報導

退輔會主委馮世寬15日被媒體問到，如何看待新境界基金會副執行長吳怡農日前提出的「全民皆兵」想法？馮世寬卻回應，「那個渣男，不要聽他的」，自己主張全民國防，引發熱議。對此，前新北市長朱立倫表示，馮世寬心直口快，不知道他到底是不是認錯人。

面對近來共機頻繁擾台，吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要。他建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

然而，馮世寬15日上午在立法院外交國防委員會會前被問到吳怡農的主張時，直言「那個渣男啦，不要聽他的」，自己主張全民國防。儘管馮世寬後來備詢時，改口表示吳怡農是個充滿智慧的年輕人，並解釋「我講渣男絕對不是因為他個人是渣男」，只是這項計畫不值得考慮，但馮世寬對於吳怡農的「評價」，已引發熱議。

對此，朱立倫15日晚間出席逢甲大學EMBA論壇演講時表示，馮世寬心直口快，「不知道他到底是不是認錯人？」但重點是大家都關心全民國防的議題，畢竟這是個嚴肅的議題，全民國防不是光喊口號，而是希望有實質作為。

朱立倫指出，就像他曾說過，絕對不可能讓大家拿掃帚到戰場去拼，而待會他的演講也會針對資安國防，「我們希望能做得更好」，這才是真正的重點。

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