　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺吳怡農「在家當兵」　范世平：也能納入重機族群成戰時動員力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「在家當兵」的主張，意外因退輔會主委馮世寬15日一句「那個渣男，不要聽他的」而受矚目。不過，不同於馮世寬，台師大政研所教授范世平晚間表示支持，並認為國防部應跳脫傳統思維，台灣最大的力量永遠在民間。

面對中共解放軍頻繁擾台，吳怡農13日在臉書提出「全民皆兵」的想法，指出由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要，但是當過兵的人大多覺得在軍中的訓練缺乏實質意義，且浪費時間，教召又多流於形式，讓民眾對國防軍備缺乏信心，也覺得無法因應越發險峻的兩岸情勢。

吳怡農建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

該貼文起初未受大眾矚目，直到馮世寬15日一句「那個渣男，不要聽他的」，且自己主張「全民國防」後，才開始引起外界討論。事後，吳怡農回應馮世寬，再次強調，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

對此，范世平15日晚間在臉書表示，「我支持吳怡農的『在家當兵』主張」。他認為，第一，吳怡農指出所謂「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

第二，與強敵環伺的以色列、瑞士、新加坡等國相比，我國義務役後備軍人的召訓時間與頻次均顯不足，只能靠志願役後備軍人來撐；第三，台灣義務役士兵的除役年齡是36歲，但是現在因為醫療發達，民眾重視養生與運動，50、60歲仍是一尾活龍，體能不輸年輕人，這些人力不應閒置，「他們若有意願與興趣就可參加此一部隊，利用假日進行簡單的軍事訓練與編組」。

范世平表示，第四，一大堆人每天花錢在健身房「精訓勤練」，許多人在假日全副武裝的打「生存遊戲」，很多人對國防軍事有興趣，這些人可能都有意願參加。甚至也能把重機族群納入，成為戰爭發生時的動員力量。

第五，女生也可以參加，組成女生團；小學生也可以組成少年軍，類似童軍團；國中生、高中生也能組成青年軍。從小有軍事訓練，寒暑假參加戰鬥營，將來從軍或唸軍校的可能性就會增加；第六，台灣過去民間組成的「義警」、「義消」、「民防」都相當成功，現在就是要成立「義軍」：台灣義勇軍。

范世平強調，第七，國防部應跳脫傳統思維，台灣最大的力量永遠在民間。

▼范世平15日晚間表態支持吳怡農「在家當兵」主張。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

▼范世平15日晚間表態支持吳怡農「在家當兵」主張。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

其他人也看了這些新聞...

► 吳怡農提「在家當兵」組國土防衛隊　馮世寬怒批：那個渣男別聽他的
► 才說吳怡農是渣男！　馮世寬改口讚他「充滿智慧的年輕人」

相關新聞...

► 吳怡農提「在家當兵」挨批渣男　馮世寬：別為了選舉創造形象
► 吳怡農新主張「在家當兵」：建立國土防衛部隊　國防從社區做起

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／確定無緣參賽明年東奧　謝淑薇親自回應
婚禮「吃台鐵便當」被酸翻！爆退訂潮…台電急公布補救方案
碩士男年薪120萬！女友媽鄙視：嫁你很辛苦
三大電信商「iPhone 12資費出爐」！總整理一次看
突猛拉「元元慘遭拖下椅重摔」　李妍瑾晚間回應了　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉毓蘭要陳時中組「萊豬國家隊」　若安全就當蔡英文接班人

陳時中證實是他！　「神秘企業家」捐20億幫國衛院蓋疫苗廠

北市捐贈10萬片醫療口罩送抵布拉格　「帥哥市長」賀吉普親迎接

邱義仁「除非瘋了才推台獨」　民進黨立委曝關鍵：符合蔡基調

挺吳怡農「在家當兵」　范世平：也能納入重機族群成戰時動員力量

陳水扁挺蔡英文！沒簽個東西講不過去、中共打台灣非現在才開始

台北區花門牌僅換26%…新北晚10年快追上　北市：2022全換新

南鐵東移拒遷戶遭強拆　時力喊話黃偉哲：別再笑到看不見人民的淚

中天關台的那天！　連勝文：就是民進黨再度失去政權的第一天

關懷南鐵東移搬遷　黃偉哲：沒有人是贏家只有感謝

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

超貪師傅晚間通水管喊價1萬5　人夫想請他走秒降半價：6千可

葉毓蘭要陳時中組「萊豬國家隊」　若安全就當蔡英文接班人

陳時中證實是他！　「神秘企業家」捐20億幫國衛院蓋疫苗廠

北市捐贈10萬片醫療口罩送抵布拉格　「帥哥市長」賀吉普親迎接

邱義仁「除非瘋了才推台獨」　民進黨立委曝關鍵：符合蔡基調

挺吳怡農「在家當兵」　范世平：也能納入重機族群成戰時動員力量

陳水扁挺蔡英文！沒簽個東西講不過去、中共打台灣非現在才開始

台北區花門牌僅換26%…新北晚10年快追上　北市：2022全換新

南鐵東移拒遷戶遭強拆　時力喊話黃偉哲：別再笑到看不見人民的淚

中天關台的那天！　連勝文：就是民進黨再度失去政權的第一天

關懷南鐵東移搬遷　黃偉哲：沒有人是贏家只有感謝

8歲男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

葉毓蘭要陳時中組「萊豬國家隊」　若安全就當蔡英文接班人

減少道路挖掘　桃園已建置約169公里長共同管道

快訊／拜登陣營也淪陷！副手賀錦麗幕僚驗出陽性　緊急停止行程

陳時中證實是他！　「神秘企業家」捐20億幫國衛院蓋疫苗廠

謝淑薇確定無緣參賽明年東奧　「很遺憾但仍會代表台灣拼戰」

半路碰到熟人！吊嘎男超開心「轉頭打招呼」…下秒擦撞慘摔

鍾麗緹為婆婆慶生「親愛的小芬芬」　22歲高顏值大女兒罕見入鏡

姚淳耀、孫可芳擔綱主持人！高雄電影節「國際短片競賽」24日頒獎

婚禮「吃台鐵便當」被酸翻！爆退訂潮…　台電急補救：發2000現領

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

吳怡農提「在家當兵」　馮世寬怒批渣男

陳柏惟：如是你爸後悔沒射在保險套

快訊／國民黨秀密件質疑總統府黑手進NCC

韓國瑜逆襲桃園市長？王淺秋鬆口給答案

小鮮肉選里長　引戰舊文被網挖出

東沙包機遭香港要求返航　空軍回應了

民怨紙鈔塞不進錢包塞　林楚茵籲別做那麼大張

馮世寬批渣男　吳怡農堅持「在家當兵」：國防是大家的事

遭馮世寬痛譙「渣男」　吳怡農說話了

國會遷建！游錫堃指示成立諮詢委員會

謝衣鳳稱「腎臟是生殖器官」　醫護澄清

馮世寬改口讚吳怡農：充滿智慧的年輕人

韓下一步曝光　葉元之估可挑戰「兩艱困選區」

「自己的捷運自己負責」　侯友宜：環狀線提早解約才是思考方向

更多熱門

相關新聞

吳怡農無辜遭控渣男　李正皓：馮世寬恐把他跟某發言人搞混

吳怡農無辜遭控渣男　李正皓：馮世寬恐把他跟某發言人搞混

退輔會主委馮世寬15日被媒體問到，怎麼看待民進黨境界基金會副執行長吳怡農日前提出的「全民皆兵」想法？馮世寬則回應，「那個渣男啦，不要聽他的」，自己主張全民國防，引發熱議。對此，名嘴李正皓懷疑，馮世寬當下把吳怡農跟某發言人搞混。

馮世寬批渣男　吳怡農堅持「在家當兵」：國防是大家的事

馮世寬批渣男　吳怡農堅持「在家當兵」：國防是大家的事

遭馮世寬痛譙「渣男」　吳怡農說話了

遭馮世寬痛譙「渣男」　吳怡農說話了

浩子騙「前國防部長」吃羊飼料

浩子騙「前國防部長」吃羊飼料

退役官兵轉介進血汗工廠　退輔會：加強審查

退役官兵轉介進血汗工廠　退輔會：加強審查

關鍵字：

范世平吳怡農在家當兵馮世寬

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面