挺吳怡農「在家當兵」　范世平：也能納入重機族群成戰時動員力量

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「在家當兵」的主張，意外因退輔會主委馮世寬15日一句「那個渣男，不要聽他的」而受矚目。不過，不同於馮世寬，台師大政研所教授范世平晚間表示支持，並認為國防部應跳脫傳統思維，台灣最大的力量永遠在民間。

面對中共解放軍頻繁擾台，吳怡農13日在臉書提出「全民皆兵」的想法，指出由於戰爭型態改變，「平時」和「戰時」的界線越來越模糊，因此社區安全工作極為重要，但是當過兵的人大多覺得在軍中的訓練缺乏實質意義，且浪費時間，教召又多流於形式，讓民眾對國防軍備缺乏信心，也覺得無法因應越發險峻的兩岸情勢。

吳怡農建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

該貼文起初未受大眾矚目，直到馮世寬15日一句「那個渣男，不要聽他的」，且自己主張「全民國防」後，才開始引起外界討論。事後，吳怡農回應馮世寬，再次強調，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

對此，范世平15日晚間在臉書表示，「我支持吳怡農的『在家當兵』主張」。他認為，第一，吳怡農指出所謂「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。

第二，與強敵環伺的以色列、瑞士、新加坡等國相比，我國義務役後備軍人的召訓時間與頻次均顯不足，只能靠志願役後備軍人來撐；第三，台灣義務役士兵的除役年齡是36歲，但是現在因為醫療發達，民眾重視養生與運動，50、60歲仍是一尾活龍，體能不輸年輕人，這些人力不應閒置，「他們若有意願與興趣就可參加此一部隊，利用假日進行簡單的軍事訓練與編組」。

范世平表示，第四，一大堆人每天花錢在健身房「精訓勤練」，許多人在假日全副武裝的打「生存遊戲」，很多人對國防軍事有興趣，這些人可能都有意願參加。甚至也能把重機族群納入，成為戰爭發生時的動員力量。

第五，女生也可以參加，組成女生團；小學生也可以組成少年軍，類似童軍團；國中生、高中生也能組成青年軍。從小有軍事訓練，寒暑假參加戰鬥營，將來從軍或唸軍校的可能性就會增加；第六，台灣過去民間組成的「義警」、「義消」、「民防」都相當成功，現在就是要成立「義軍」：台灣義勇軍。

范世平強調，第七，國防部應跳脫傳統思維，台灣最大的力量永遠在民間。

▼范世平15日晚間表態支持吳怡農「在家當兵」主張。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

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