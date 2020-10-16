長腿網美找到了！她爬上文青店屋頂拍照　一秒毀掉6萬元木門

記者柯沛辰／綜合報導

台中市西區日系文青麵包店「柳川や」12日店休未營業，不料遭2名長腿網美爬牆入侵、踩壞大門，僅僅為了和屋頂上的招牌「巨大菠蘿」拍照。店家發現後，氣得公布監視器畫面，要求2人出面道歉，否則報警提告。消息曝光後，2名女子15日下午致電，表示願意親自到場道歉，獲得店家諒解。

「柳川や」屋頂上的巨大菠蘿，經常吸引網紅、部落客拍照朝聖。事發當天，店家公休未營業，傍晚卻有2名女子不顧路人眼光，先是移開門口的三角錐，隨後踩著牆邊木椅，直接翻牆，又踩過木門爬上屋頂。

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▲店家屋頂上「巨大菠蘿」，是顧客來店必拍的特色招牌。（圖／翻攝自臉書／柳川 や）

▲女子藉木椅爬牆，引起路人側目。（圖／柳川や授權）

女子順利爬上屋頂後，將美腿橫跨在招牌上，不斷變換動作，好似旁若無人。負責掌鏡的友人則在大馬路喬角度拍照，不時指導她改變姿勢，接著一陣猛拍，完全無視一旁路人視線。

事後，店家發現造價6萬元大門損壞，主動調監視器查看，才看到2人誇張行徑，氣得發文要求道歉，否則將提告損毀、侵入住宅。不過，一旦正式提告，恐讓2名女子背上前科，因此先請警方追查通知，看對方態度如何再做處理。

店家表示，若平時營業時間，有民眾想爬上去拍照，只要經過同意，老闆多半不會拒絕，甚至會貼心在旁戒護，這次之所以如此生氣，無非是女子未經同意，「還把門踩壞了！門下陷了！」

▲▼女子隨性擺拍，友人負責掌鏡猛拍。（圖／柳川や授權）

闖禍的2名女子得知後，15日下午打電話致歉，表示願意賠償，也願意立刻到店內當面道歉，「對不起，我們不是故意的，造成你們的困擾，可以原諒我們嗎？」

店家考量木門已經修復，加上2人有誠意道歉，決定不提告，「給年輕人一個機會，希望2人能引以為戒，以後不要亂爬牆了，謝謝大家的關心與相挺！」

許多網友看完紛紛大讚，「店家很有氣度」、「那個真的很扯，但也謝謝店家給她們機會」、「順利解決就好，恭喜師傅」，但也有人認為「報價單記得寄給對方，不是什麼事情道歉就沒事了」、「可以接受道歉，但錢還是要付」、「連標點符號都不用，沒誠意」、「會道歉還不是因為新聞爆出來了！」引發討論。

▼店家表示，稍早收到2人道歉，決定不提告。（圖／翻攝自臉書）