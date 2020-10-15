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酒後持刀捅死人「無保請回」！高院撤銷判決...發回桃院重裁

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記者吳銘峯、沈繼昌、邱茀濱／桃園報導

桃園市陳姓男子因不滿被胡姓男子罵「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」，日前竟持摺疊刀衝進快炒店猛刺胡左胸後逃逸。桃檢訊後依殺人罪嫌聲押，但桃園地院竟以陳男酒醉一時衝動，非故意犯案，裁定無保請回。檢方不服提出抗告後，高院今晚裁定發回桃院更裁。對此，桃園地院尊重高院裁定，將待公文到來再分案開庭審理。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

平鎮警方指出，45歲的陳姓男子10日凌晨1時許酒後經過平鎮區南豐路上某家快炒店，發現45歲胡姓男子轎車停放店前，因之前曾與胡男因敬酒問題起爭執，陳男帶著酒意一到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒，陳男趁胡不注意之際，持摺疊刀猛刺其左胸處1刀，行兇後隨即逃逸，曾姓友人發現胡倒地，左胸處湧出大量鮮血，趕緊報警並打119請救護車將胡送醫急救，但經搶救後仍宣告回天乏術。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方2小時後在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，平鎮警方循線在中壢區某家按摩店查獲還在睡大覺的陳男，並將陳男移送至桃檢偵訊。檢方以陳男有逃亡、串證之虞，且犯下本刑最輕5年以上之重罪，依殺人罪嫌向地院聲請羈押。

未料桃園地院法官以陳男係酒後行為，無法預知行為之結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回並限制住居。檢方不服判決，13日提出抗告。

高院今晚將原裁定撤銷，並發回桃園地院更裁。理由指出，陳男涉犯殺人罪嫌疑重大，現場有多位證人，且有甩棍、摺疊刀等犯案工具，足認陳對胡積怨已久，當日狹路相逢即鎖定目標，還特別回家拿刀折返攻擊，可知陳行為時未達意識減損狀況。

高院表示，犯案後，陳男棄車改搭計程車至按摩店躲避，因此認定有逃亡之虞。高院認為原審駁回檢察官羈押之聲請，「尚嫌率斷」，所以將原裁定撤銷，並發回桃園地院更為適當的處理。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後趕緊報警與找救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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