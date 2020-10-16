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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／假釋期酒駕竟免罰？需被修改的假釋規定

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▲▼假釋，自由，和平鴿，釋放，心靈自由。（圖／視覺中國）

▲假釋的功能在於，受刑人在服刑過程中已知錯能改，因此將其暫時釋放，以便提早融入並回歸社會。（圖／視覺中國）

根據新聞報導，屏東縣一名鄭姓男子過去因殺人罪被判刑，在服刑17年後申請假釋獲准，但在假釋期間又因為酒駕自撞遭警方逮捕。法官認為鄭男的酒測值並不高、案件也只是自撞，對社會治安影響並不大而判決免刑，讓他不會因此被撤銷假釋，不用回去繼續蹲20多年的苦牢。但這樣的判決理由合理嗎？關於撤銷假釋的規定是否有修正的必要？

《刑法》的懲罰、預防、教化三大功能

在討論法院的判決之前，我們先來講一下《刑法》的功能：懲罰、預防、教化三大功能。

「以眼還眼、以牙還牙」或是「殺人償命」這種最常聽到的說法，其實只是《刑法》最初階的概念，經由對於犯罪者施加痛苦，以衡平他所造成的傷害。另外，大家因為知道犯法會被懲罰，所以不敢犯下罪刑，也就會形成「預防犯罪」的效果。而一直以來最被忽視的，則是「教育」的作用，讓犯罪者在監獄時透過課程等方式，了解自己的過錯並加以改進。

而假釋的功能就是，受刑人在服刑的過程中已經「知錯能改」，所以將其「暫時釋放」，以便提早融入並回歸社會。但是根據《刑法》第78條規定，若在假釋期間因故意犯罪被判處有期徒刑以上之刑，假釋將會遭到撤銷。

微罪撤銷假釋的罪刑不相當

上述例子中，屏東地院法官就是考量到鄭男在假釋後努力更生，若僅因為酒駕自撞就讓他假釋被撤銷，回去監獄繼續服完20多年的殘刑，可能有「罪刑不相當」的問題，所以最終判其免罰。

從協助罪犯更生的角度來看，屏東地院的判決確實有其道理，但是如果今天是一個沒有前科的普通人酒駕自撞，法院有可能會給予「免刑」的刑度嗎？這樣使得判決的公正性受到質疑，更別提如果假釋被撤銷而需要服刑的期間其實是「殺人罪」的刑期而不是「酒駕」的刑期，以「罪刑不相當」來解釋，好像也不是那麼的恰當。

明明《刑法》的教育、更生功能也是非常重要的一環，而法院也出此良善立意作出判決，但是判決的結果卻是充滿了爭議。為什麼會發生這樣的結果？或許是撤銷假釋的規定有所修正的必要。

法務部已提出相關修正草案

事實上，法務部也已經提出「刑法第78條修正草案」，目前正等待立法院審議。法務部所提出的草案將規定修改為「『得』撤銷其假釋」，讓法官審酌再犯行為對社會的影響程度後，再決定是否要撤銷假釋。

而得否撤銷假釋的標準，將會以6個月的刑期做為門檻，因為被判處6個月以下之有期徒刑都還可以聲請易科罰金或易服勞役，如此一來，若在假釋期間犯下輕罪，將可以上述兩種方式受罰而不會一律要求撤銷假釋，進而達到比較理想的刑罰衡平。

《刑法》第78條確實有討論或進而修正的空間，但是相比之下，大眾應該要更重視受刑人的獄中教化功能，當大家更相信刑罰教化的功能有確實發揮功效時，才能達成「刑期無刑」的目標。（本文轉載自法操FOLLAW

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