警察站大門口乘機A走民眾遺失物1萬8千餘元　二審判刑2年

▲員警輪值「門崗守望」勤務，竟趁機A走民眾遺失物。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，2017年8、9月間兩度在內湖分局大門輪值「門崗守望」勤務時，乘機A走民眾遺失的拾得物，共計1萬8400元現鈔。直到民眾聯絡失主，才知道案件警方竟然「沒受理」，全案才因此爆發。一審將黃男判刑3年，上訴二審後，高院改將他判刑2年，並宣告緩刑5年。可上訴。

黃男為警察專科學校第6期畢業，2013年8月9日起調派到內湖分局，但目前已經停職中。檢方起訴指出，他於2017年8月24日上午在內湖分局大門輪值「門崗守望」勤務，有方姓民眾因在內湖三軍總醫院對面便利商店門口拾獲黑色皮夾1個，內有現金1萬300元、汽車駕照、寫有廖姓民眾手機號碼之紅包袋。方男熱心公益，送到內湖分局請警方協尋，黃男表示會通知失主，但竟將皮包侵吞。

方男事後撥打行動電話給廖姓失主，這才發現警方竟然「沒受理」本案，2人相約於9月15日到內湖分局詢問遺失皮包的事情，全案才因此爆發。但事情還沒完，當天下午，一名魏姓女子到派出所詢問，指稱她曾於當年9月9日上午10時許，在內湖成功路文德女中旁所拾獲綠色鑰匙包1個，內有現金8,100 元、鑰匙2把，並將該皮包送到內湖分局，交給黃男。

內湖分局隨即過濾監視器畫面，查知黃男確實侵吞2個拾得物皮包，因此移送法辦。檢方依照《貪污治罪條例》「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，對黃男提起公訴。

法院審理時，黃男否認犯罪，他辯稱，警備隊的內規是「拾得人撿來警備隊，要通知當地派出所來處理，警備隊沒有權限開收據，也不能受理」，所以他後來將民眾撿來的黑色皮夾放在「內湖分局」字樣的白色信封內，打算交班後回警備隊駐地聯繫遺失人，但最後卻騎機車帶著信封出門，路上竟然遺失。至於綠色鑰匙包部分，民眾送來時急急忙忙，立刻騎車走掉，他看裡面沒有證件，就隨手放在服務檯左側，交班時壓根忘記這件事。

一審法院不採信，認為他從警多年，不應該輕易遺忘處理民眾遺失物的狀況；且在主管、督察人員詢問時，還敷衍「沒受理、沒印象」。一審法院認定他有罪，將他判刑3年。案經上訴，高院二審審理時，黃男坦承犯行並交出犯罪所得，全案於15日二審宣判，高院改將他判刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年的自新機會，但須繳交公庫10萬元。可上訴。