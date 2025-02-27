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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

遠離毒品！更生有路！靠雙手雕塑精彩人生　更生人在花蓮有新路

▲▼更生人阿鴻刻製「奇異恩典」手機架贈予更保花蓮分會。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生人阿鴻刻製「奇異恩典」手機架贈予更保花蓮分會，由花蓮地檢署檢察長陳佳秀（右4）代表接受。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

曾因毒品罪入獄的更生人阿鴻（化名），出獄後從台中來到花蓮，在更生保護會花蓮分會協助下，他到了「主愛之家」學習木工，生活逐漸穩定。回想過往，阿鴻不堪回首，但他展望未來，知道要靠著自己的雙手，雕塑精彩人生，從花蓮走出人生的一條新道路。

在連日冷氣團不斷來襲、飄著細雨的下午，個管師騎著機車來到「主愛之家」就緩中心木工教室，一進門就看到阿鴻在專心地磨木板，完全沒有注意到個管師的到來，直到呼叫他，阿鴻才回過神來熱切地招呼。個管師問阿鴻目前在做什麼樣的作品，阿鴻開心地說是在幫「露德協會」花蓮辦公室做招牌，看著他正在進行中的作品，個管師誇讚他字寫得非常漂亮，阿鴻不好意思地說，這都是在監所練習書法的成果，沒想到現在居然派上了用場。

阿鴻國中畢業後，不想讀書而開始在高雄及雲林從事鐵工工作。22歲那年，因好奇開始施用毒品，雖然一度想戒毒、甚至到醫院進行美沙酮減害治療，但仍舊沒有戒掉毒癮。阿鴻這次出監後，下定決心、一定要戒毒；這時想到多年的獄友－小揚（化名）居住在花蓮「人安基金會」，有穩定的工作；連繫後，小揚鼓勵阿鴻離開毒友圈，到花蓮居住、發展。於是阿鴻接受小揚建議，來到花蓮人安基金會接受安置、擺脫毒品生活圈的綑綁；小揚闡述自己曾經在主愛之家就緩中心木工教室工作的經驗，也鼓勵阿鴻去嘗試看看，阿鴻順利地獲得了木工教室工作，便開始了學習木工的生活。

阿鴻憑藉著對木工濃厚興趣，加上以前在監勤練書法和美工的專業與技巧，使得他在工作時，常常有不錯的點子，經理也稱讚他的創意。個管師每個月都會到木工教室關心阿鴻，與聊聊他的心路歷程，阿鴻每每表示相當後悔以前的不懂事、辜負了關心他的家人，阿鴻希望這次能夠重新站起來，不再讓家人失望。個管師鼓勵阿鴻說，人都有過去，但不要糾結於過去，且以前的事也已付出代價，現在要好好放眼未來；「既來之、則安之」，來到主愛之家，就好好雕塑接下來的人生、創造屬於自己的精彩吧！

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